Damiano David «Canto Lucio Dalla,  eterno maestro» 

Il ritorno all’Ariston per la terza volta. Stavolta non come Damiano dei Maneskin, la rockband che vinse nel 2021 e tornò ospite nel 2023, ma come Damiano David, riappropriandosi così del proprio nome per intero e della propria identità. «È la prima volta che vengo qui in sala stampa», ha raccontato ieri quasi intimorito il cantante, avviato alla carriera solista internazionale, riportando alla memoria il successo ottenuto nell'anno funesto del Covid, con la platea desolatamente vuota e gli incontri con gli artisti cancellati o organizzati solo da remoto.

Stavolta i Maneskin rimangono sullo sfondo, anche se «la sensazione è sempre la stessa: ripeto sempre che non importa quante cose farò, questo sarà sempre il mio risultato più grande. Mi sento sempre come se con la band avessimo fatto qualcosa di impronosticabile, sul palco di Sanremo le magie possono accadere. Ci ha aperto il mondo».

Ieri sera, in apertura, un omaggio a Lucio Dalla. La scelta è caduta sul brano “La Felicità”, del 1988. «Dalla, nella musica italiana, è sempre stato uno dei più grandi riferimenti. Un artista speciale per un Festival speciale». ( red. spet. )

