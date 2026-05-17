Dame e gentiluomini al Parco della Musica “La Grande Jatte” e quel meraviglioso ‘900  

Neanche il forte maestrale ha fermato i visitatori, migliaia, tra curiosi e appassionati, che hanno partecipato alla “Grande Jatte”, al Parco della Musica di Cagliari. L'evento si è confermato anche quest'anno uno dei più attesi in città. Il laghetto con il suo ponticello ha fatto da sfondo ai romantici pic nic sotto le stelle, le passerelle in legno sono state percorse da eleganti signore a braccetto con gentiluomini in abiti dei primi del ‘900, come voleva il tema di questa quindicesima edizione “Modern Times” e i creativi interpreti dello stile steampunk. Due giornate ricche di spettacoli, esposizioni e i contest, quest’anno incredibilmente partecipati da concorrenti e pubblico votante.

Ma “La Grande Jatte 2026” è stata caratterizzata soprattutto dall'attenzione per il tema dell'inclusione: la mappa tattile del parco, la app per le persone non vedenti con la descrizione dell'evento e l'interprete nella lingua dei segni hanno reso la manifestazione davvero fruibile a tutti. Frutto della collaborazione tra il progetto “Steampunk e inclusività” e l'Accademia d'arte, ha trovato spazio al Parco anche un'esposizione di protesi personalizzate per le persone amputate, vere e proprie opere d'arte. Soddisfatti gli organizzatori della Mad2Factory, che ogni anno vedono crescere questo appuntamento che richiama sognatori dal cuore romantico che viaggiano nel tempo, ritrovando quella lentezza che la vita contemporanea ormai ci nega ( red. cult ).

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