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19 maggio 2026 alle 00:37

Dama a scuola, due medaglie d’argento 

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Grande risultato alle finali nazionali del trofeo “Dama a scuola”, organizzate dalla Federazione italiana a Misano Adriatico dal 14 al 17 maggio. Due squadre nuoresi hanno conquistato la medaglia d’argento: la primaria dell’istituto Podda e la secondaria di primo grado “Borrotzu”. Quarto posto per la primaria Furreddu dell’istituto “Maccioni-Deledda”. «Questo risultato ci rende orgogliosi perché dimostra quanto anche gli sport della mente possano rappresentare un’occasione importante di crescita, impegno e sana competizione per i ragazzi», dice Natascia Demurtas, assessora comunale allo Sport. Nella categoria scuola primaria-dama internazionale, l’istituto Podda sul podio con Giulia Cambarau, Mariaelena Mula e Viola Salis accompagnate dall’insegnante Anna Maria Congiu. Secondo posto anche per la scuola “Borrotzu” con Filippo Alpigiano, Alessandro Colomo e Irene Porqueddu accompagnati dall’insegnante Franca Demurtas. Ad Alessandro Colomo il riconoscimento di miglior giocatore del torneo. Quarto posto per la scuola di Furreddu con Samuel Fronteddu, Marina Maccioni e Fabrizio Medde accompagnati dall’insegnante Patrizia Ledda. Tutti gli alunni sono stati seguiti da Angela Lutzu e Antioco Nurchis.

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