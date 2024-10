D’Altra Parte, l’associazione ha una sede 

Ora l’associazione D’Altra Parte ha una sede in città e giovedì 17 ci sarà il primo evento, decisamente originale con il performer e autore Filippo Balestra. L’associazione si occupa di promozione sociale e si dedica alla diffusione della cultura attraverso eventi artistici, spettacoli teatrali e iniziative che favoriscono il dialogo tra le diverse espressioni creative, con un'attenzione particolare alla sperimentazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale locale.

Quella di giovedì 17 sarà unica data a Oristano delle quattro previste in Sardegna: lo spettacolo teatrale “Conferenza sulla conferenza”, interpretato e scritto da Filippo Balestra, noto per la sua capacità di sperimentare con il linguaggio e di sfidare le convenzioni del discorso, porta in scena una performance che rompe ogni schema tradizionale. «La “Conferenza sulla conferenza” è una riflessione ironica e assurda su cosa significhi parlare» spiega Eleonora Fadda, presidente dell’associazione. «Attraverso un'esibizione che gioca con la conversazione come se fosse uno sport estremo, Balestra conduce il pubblico in un viaggio tra pensieri improbabili, metafore ricorsive e sproloqui apparentemente senza senso, ma incredibilmente divertenti e acuti». L’ingresso è a contributo libero.

