D’alò e Pucci, esordio discografico nel nome di Porqueddu 

La casa discografica olandese Brilliant Classics, tra le più prestigiose in al mondo, ha avviato la distribuzione in oltre quaranta Paesi dell’esordio discografico del chitarrista nuorese Riccardo D’alò e Lorenzo Michele Pucci (cuneese), dedicato alla musica originale di Cristiano Porqueddu, anch’egli nuorese.

I due talentuosi chitarristi hanno avviato il lavoro di studio e di registrazione della selezione di opere dal catalogo di Porqueddu tra il 2022 e il 2023 e hanno siglato il loro primo contratto discografico pochi mesi fa.

I due interpreti hanno effettuato una attenta ed estremamente caratterizzante selezione delle composizioni di Porqueddu.

Nella tracklist compaiono ben tre sonate (vincitrici di primi premi in concorsi di composizione in Europa e Asia), cicli di variazioni e la recentissima serie di studi da concerto pubblicata in marzo dalla casa editrice canadese Les Productions d’OZ.

«Il lavoro condotto dai due colleghi» – spiega Porqueddu – «mi ha lasciato sorpreso per l’attenzione rivolta alla mia musica ed in secondo luogo per l’eccellente lavoro sul piano dell’interpretazione».

Il cofanetto, composto da due compact disc per un totale di oltre due ore di musica, è intitolato “Porqueddu – The impressionistic guitar” a sottolineare le forti reminiscenze di natura pittorica che fanno da sempre parte delle opere di Cristiano Porqueddu.

Non ultimo l’omaggio esplicito nella Sonata I “Des Couleurs sur la Toile” al pittore olianese Gesuino Curreli.

