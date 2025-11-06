Dall’Università a Sant’Efisio, i Carrales festeggiano 15 anni 

Dagli esordi “universitari” all’onore di chiudere le celebrazioni canore in onore di Sant’Efisio. Il Coro Carrales – anima sarda e cuore e sede a Cagliari – compie 15 anni di attività e per celebrare il traguardo, nei giorni scorsi, ha festeggiato all’Exma con un evento che ha unito pubblico, canto ed emozione. «Non avevamo potuto festeggiare i dieci anni a causa del Covid. Stavolta è stato bello ritrovarci davanti a un teatro gremito, ripercorrendo la nostra storia attraverso la musica» racconta Giuseppe Altea, fondatore e direttore del coro.

Il termine “Carrales” – che in sardo significa amici fraterni – rappresenta perfettamente lo spirito che anima questo gruppo nato ai tempi dell’Università: un legame che va oltre le note, fondato sull’amicizia e la collaborazione. Sin dalle origini, l’obiettivo di Altea e dei soci fondatori – Claudio Podda, Edoardo Primo e Giuseppe Contu – era dare vita a un progetto capace di andare oltre i confini del canto tradizionale: «Non volevamo limitarci ai repertori consueti. Il nostro coro non ha un’identità geografica precisa; composto da una ventina di persone, raccoglie voci che arrivano da ogni angolo dell’isola – oltre a Cagliari, Arbus, Perdasdefogu, Ittiri, Domus de Maria, Lanusei, Scano di Montiferro, Sestu, Seui, Ghilarza, Nuoro, Nurallao e Gesturi – e persino da oltremare, con due ragazzi di Bergamo e Foggia. Questa varietà è la nostra forza». A rappresentare al meglio il Carrales è il brano “Noi siamo sardi”, testo di Grazia Deledda e musicato dallo stesso Altea: «È il pezzo che più di tutti racconta chi siamo e il percorso che abbiamo fatto. Sarà anche parte del nuovo disco previsto per il 2026».

Tra i momenti più emozionanti di questi 15 anni, Altea ricorda la partecipazione nel 2012 alle celebrazioni per Sant’Efisio, quando il coro chiuse per la prima volta la cerimonia canora: «Da qualche anno Ottavio Nieddu mi ha affidato il ruolo di referente e coordinatore del programma musicale in onore del Santo. Essere parte di questa ricorrenza ogni anno ci fa crescere, ci ha dato visibilità e soprattutto un profondo senso di appartenenza», spiega.

L’armonia del gruppo si riflette anche nella direzione condivisa: accanto ad Altea collaborano Raimondo Gaviano e Nicola Cogoni, direttori rispettivamente del coro Ardasai di Seui e del coro Cantos De Jara di Gesturi. «La loro presenza testimonia una sincera collaborazione e l’assenza di rivalità: un valore raro nel nostro ambiente» sottolinea Altea. Oggi il Coro Carrales guarda a nuovi progetti, tra cui il sogno di portare la musica sarda in Giappone, dove il canto a tenore è molto amato.

