Dall’Ucraina  mille ragazzi scout scoprono la città 

Dall’Ucraina martoriata dalla guerra al mare dell’Oristanese. Un gruppo di Scout nei giorni scorsi è stato ospite del Masci Sardegna che, per il secondo anno consecutivo, ha aderito all’iniziativa nazionale di accoglienza dei ragazzi ucraini. Circa mille giovani sono stati accolti in città, la giornata è iniziata nel mare di Putzu Idu, poi il pranzo a base di prodotti tipici e di pomeriggio una passeggiata alla scoperta della città. Tappa in Cattedrale dove i ragazzi sono stati accolti da monsignor Alessandro Floris, poi la visita al Centro di documentazione della Sartiglia alla presenza del sindaco Massimiliano Sanna e della vicesindaca Maria Bonaria Zedda. «Ogni anno è una scoperta, sempre qualcosa di nuovo, con emozioni impressionanti» ha detto Uliana, 15 anni. In questi giorni i ragazzi hanno potuto stringere nuove amicizie e vivere un’esperienza intensa. «Questa accoglienza ci fa sentire a casa» ha detto Natalia.

Dal Masci rivolgono «un ringraziamento alla parrocchia del Sacro Cuore, a tutta la comunità, alle aziende locali e amministrazioni che continuano a sostenerci in queste iniziative» commenta Mauro Orrù. ( v. p. )

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