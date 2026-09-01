SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
L’iniziativa.
02 settembre 2026 alle 00:55

Dall’Ucraina  mille ragazzi scout scoprono la città 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dall’Ucraina martoriata dalla guerra al mare dell’Oristanese. Un gruppo di Scout nei giorni scorsi è stato ospite del Masci Sardegna che, per il secondo anno consecutivo, ha aderito all’iniziativa nazionale di accoglienza dei ragazzi ucraini. Circa mille giovani sono stati accolti in città, la giornata è iniziata nel mare di Putzu Idu, poi il pranzo a base di prodotti tipici e di pomeriggio una passeggiata alla scoperta della città. Tappa in Cattedrale dove i ragazzi sono stati accolti da monsignor Alessandro Floris, poi la visita al Centro di documentazione della Sartiglia alla presenza del sindaco Massimiliano Sanna e della vicesindaca Maria Bonaria Zedda. «Ogni anno è una scoperta, sempre qualcosa di nuovo, con emozioni impressionanti» ha detto Uliana, 15 anni. In questi giorni i ragazzi hanno potuto stringere nuove amicizie e vivere un’esperienza intensa. «Questa accoglienza ci fa sentire a casa» ha detto Natalia.

Dal Masci rivolgono «un ringraziamento alla parrocchia del Sacro Cuore, a tutta la comunità, alle aziende locali e amministrazioni che continuano a sostenerci in queste iniziative» commenta Mauro Orrù. ( v. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Turismo

Vacanze sarde, il peso del controesodo

l A. Carta, Marci
L’emergenza.

Marghine, dializzati costretti a viaggiare

Francesco Oggianu
Legambiente

I nemici della costa: ogni ora sei reati

Il mare italiano fra inquinamento, abusi e pesca illegale. L’Isola a metà classifica 
Controesodo da incubo, aerei pieni e spesso in ritardo

Il valzer delle partenze nello scalo di Cagliari: «Un girone infernale»

File interminabili per i passeggeri: «Così si rischia di perdere il volo» 
Sara Marci
Legge elettorale

Gelo di FI, il ballottaggio si allontana

Resta in campo solo l’emendamento Pera. Preferenze, centrodestra unito 