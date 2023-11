Dall’ovile all’hotel tra miniere chiuse e sogni turistici 

« Ho acquistato l’hotel nel 1984. Le miniere erano ancora aperte. Si lavorava tantissimo. Giravano molti soldi. Dieci anni dopo è arrivata la crisi. Iglesias è crollata. Ora si scommette sul turismo e ci sono tante carte da giocare». Poche frasi per raccontare gli ultimi quarant’anni della città che l’ha adottato quando giovanissimo arrivò dalle montagne di Desulo a quelle del Marganai, dove c’era l’ovile di famiglia. Giovanni Cui, 69 anni, decano degli albergatori iglesienti e pioniere del turismo nella vecchia Villa di Chiesa, è figlio di Sebastiano (noto Ghirriotto) e Giuseppa Locci. Dal 1984 è proprietario dell’hotel Artu, l’albergo più antico della città.

Dall’ovile all’hotel

«È stato inaugurato il giorno di Natale del 1954, il prossimo anno taglierà il traguardo dei 70 anni – racconta – faceva parte di una catena nazionale. La mia vita di imprenditore è iniziata quando con mio fratello Cosimo abbiamo preso in gestione il bar di Sebastiano Daga a Serra Perdosa. Dopo cinque anni ci siamo messi in proprio acquistando un locale vicino all’ospedale Cto». Come tanti figli di pastori, anche Giovanni Cui, ha sempre dato una mano nell’ovile di famiglia tra San Benedetto e Sant’Angelo. «Ho fatto la prima elementare a Desulo, poi sono arrivato a Iglesias. Dopo le medie ho studiato alla Ragioneria e lavorato qualche anno come consulente del lavoro. Sia io che i miei fratelli abbiamo tenuto un legame molto forte con la campagna. Ancora oggi ho qualche pecora, delle capre, un cavallo. So fare anche il formaggio».

Splendori e miserie

«Nel 1984 quando acquistai l’albergo, Iglesias era una città ricca – racconta Giovanni Cui – l’hotel non era in buone condizioni, ma lavorava tantissimo. L’ho ristrutturato due anni dopo. La nostra clientela era legata all’industria mineraria. C’erano dirigenti delle aziende, tecnici specializzati e rappresentanti di commercio. Di turisti nemmeno l’ombra. Ricordo che anche nelle feste più importanti come la Settimana Santa e l’Assunta c’erano solo residenti. Eravamo convinti che le miniere non potessero mai chiudere».

La grande crisi

«Nei primi anni Novanta il sogno minerario svanì – continua l’imprenditore – stop all’attività estrattiva, allo stesso tempo entrò in crisi anche il polo industriale di Portovesme. Con alcuni imprenditori e agenzie di viaggio fondammo un consorzio turistico. Non avevamo altra scelta. Cercammo in qualche modo di far nascere un mercato delle vacanze lavorando tra mille difficoltà. Abbiamo investito tanti soldi. Siamo stati anche alla borsa internazionale del turismo di Milano. In città arrivarono finalmente anche i turisti. Non tanti, ma ci rendemmo conto che era quella la strada da seguire. Nel frattempo ho fatto altri investimenti acquistando dei terreni e creando nuove attività nella ristorazione con mio fratello Cosimo».

Il sogno turistico

Giovanni Cui dirige l’albergo con la figlia Silvia. L’hotel Artu si affaccia su piazza Sella, nel cuore di una città che da qualche anno scommette in modo deciso sul mercato delle vacanze. «I turisti rappresentano ormai il 90 per cento della nostra clientela – sottolinea l’imprenditore – a Iglesias sono nate piccole strutture ricettive, in particolare bed and breakfast. Le recenti politiche turistiche di promozione della città e del territorio hanno consentito di raggiungere risultati di rilievo, ma credo che ci sia ancora tanto da fare. Iglesias ha grandissime potenzialità. Piace molto agli stranieri, tanto che qualcuno ha acquistato vecchie case nel centro storico».

Passato e futuro

«La mia vità è qui a Iglesias – dice Giovanni Cui – ma il legame con Desulo è fortissimo. Mi piace soprattutto la montagna. Qualche tempo fa sono tornato in paese. Ho dormito in un agriturismo a Tracigeri, dove c’era l’ovile della mia famiglia». Nostalgia canaglia anche per Giovanni Cui, uno dei tanti “figli della transumanza” arrivati dal Gennargentu nel Sulcis Iglesiente alla fine dell’Ottocento per cercare pascoli e fortuna.

