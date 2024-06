Dall’otto per mille il sostegno ai più fragili 

Sostegno alle famiglie bisognose, interventi per i giovani, supporto ad anziani, malati e carcerati, opere per la catechesi e le parrocchie, attività missionarie e restauro del patrimonio artistico-culturale. Sono alcuni degli ambiti dei progetti portati avanti dalla Diocesi con l’utilizzo dei fondi dell’8xMille, presentati ieri alla Curia arcivescovile. Un evento per rendere conto delle attività della Chiesa cagliaritana. «Vogliamo che i fedeli e tutti i contribuenti sappiano come la Chiesa destina i fondi per poter apprezzare la capacità di bene per tutti», sono le parole dell’arcivescovo Giuseppe Baturi.

Oltre due milioni raccolti

Nel 2023 sono stati oltre 2 milioni di euro i fondi ricevuti con l’8xMille. Di questi, metà destinati per il culto e la pastorale, l’altra metà per la carità. «Ci troviamo a dover fronteggiare urgenze di tipo abitativo ed economico, con famiglie in difficoltà, minori che non ricevono adeguato appoggio, persone con disabilità che hanno bisogno di essere seguite. Con il filone della carità la Chiesa può fare la differenza», spiega don Alessandro Simula, responsabile del servizio diocesano del Sovvenire. Gli interventi non si sono risolti unicamente in aiuti materiali, ma anche in opere di supporto psicologico, sostegno alla genitorialità e contrasto alla solitudine di anziani e persone sole.

Attenzione ai giovani

Grande attenzione rivolta anche ai giovani. Più di 100 mila euro sono stati spesi per attività di formazione, ristrutturazione degli oratori e la partecipazione di 200 ragazzi alla XXXVII Giornata mondiale della Gioventù a Lisbona. «I giovani soffrono, la cronaca ci parla di atti di violenza, ritiro sociale, aggressività verso sé stessi e gli altri», commenta Monsignor Baturi. «Con questi progetti cerchiamo di combattere la povertà educativa ma anche di accompagnarli in un percorso di vita, lavoro e speranza».

Con gli oltre 350 mila euro destinati a opere di manutenzione degli immobili della Diocesi, uniti a circa 540 mila di interventi finanziati direttamente dall’8xMille della Cei, è stata assicurata inoltre la salvaguardia di un importante patrimonio di beni architettonici, artistici e culturali.

Gli edifici

È prossima, infatti, la riapertura del Museo diocesano con il restauro di tre sculture lignee policrome, mentre proseguono la digitalizzazione dell’Archivio storico diocesano, contenente documenti risalenti al medioevo, e i lavori di inventario e catalogazione di 4000 notizie bibliografiche dei secoli XVI-XIX nella biblioteca del seminario arcivescovile. A questi si aggiungeranno i lavori di restauro della cupola di N.S. delle Grazie a Sanluri e la ristrutturazione dei locali della parrocchia di San Basilio.

Non solo Cagliari

Non solo Cagliari e Sardegna tra le aree di intervento. Presentata alla conferenza la storia di Giada Melis, missionaria diocesana in Tanzania, che si occupa di bambini orfani e disabili. «Molto spesso le disabilità sono dovute a problematiche da parto, per cui ci impegniamo per accompagnare le donne dalla gravidanza fino alle prime settimane di vita dei bambini. Da un anno siamo riusciti a ottenere un’incubatrice che ha permesso di salvare la vita di 57 neonati», le parole della missionaria trasmesse in video. L'anno scorso l’8xMille ha finanziato missioni anche in Brasile e Kenya.

Per il prossimo futuro, oltre alle attività già in corso, previste delle novità. «L’anno prossimo è quello del Giubileo, per cui intendiamo promuovere altri progetti per i giovani, mentre nel campo del sociale stiamo elaborando un progetto di “festa dei popoli” capace di mettere insieme le diverse comunità etniche e religiose di Cagliari per una giornata in cui riconoscersi reciprocamente come soggetti di vita popolare», ha concluso Baturi.

