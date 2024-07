«dAll’ossese voglio impegno e personalità» 

Ossi. Un ottimo palmarès da calciatore, una buona stagione da esordiente e ora l’occasione per spiccare il volo. Giacomo Demartis, nuovo allenatore dell’Ossese, scalda i motori per la stagione alle porte.

Ritorna alle sue radici. Possiamo definirla una scelta coraggiosa?

«Sicuramente, è stimolante. Arrivo in una società e in un gruppo squadra che hanno ottenuto grandissimi risultati negli anni precedenti. Ho preso questa decisione considerando prima gli aspetti positivi, rispetto agli altri. Non ho paura. Senza il coraggio non si ottengono grandissimi successi. Ho voglia, tanti stimoli e motivazioni nel cercare di trasmettere il mio carattere e la mia filosofia».

Qual è? Quali sono i suoi pilastri?

«Privilegio un calcio propositivo, di relazione, che non cambi i suoi principi rispetto al modulo. Vorrei una squadra con una precisa mentalità che non muta in base a chi ha di fronte».

Cosa le ha lasciato la prima esperienza in panchina?

«L’annata di Ghilarza è stata fondamentale, una chiave di volta per intraprendere questa professione. Mi sento in debito con tutto l’ambiente, i ragazzi e la società per la loro dedizione e per quanto mi abbiano seguito nella mia proposta. Colgo l’occasione per ringraziarli. Saranno sempre nel mio cuore».

Come sarà il prossimo campionato di Eccellenza?

«Il più difficile degli ultimi anni. La mancanza dei fuori quota porterà a organici composti da giocatori d’esperienza. Inoltre, hanno fatto il loro ingresso in questa categoria piazze molto importanti. Niente sarà scontato. È tutto molto aperto».

Quasi sono gli obiettivi personali e di squadra?

«Continuerò a studiare per migliorare, in modo che possa trarre da ogni giocatore il massimo del suo potenziale. Cercherò di portare una mentalità volta ad anteporre il risultato del collettivo a quello personale. Dobbiamo cercare di dare tutti quanti il massimo possibile per metterci a disposizione del compagno, con un grande senso d’unità».

Cosa promette ai tifosi?

«Non mi piacciono né i proclami né le promesse. Credo che dagli spalti vogliano vedere impegno, determinazione, personalità. Cercheremo di trasferirle in campo per non deludere alcuna delle componenti».

