Dall’Orientale alla Carlo Felice la stessa tecnica, collaudata: così il furgone finisce in trappola 

Stesso schema, stesso risultato. Solo che stavolta lo scenario si è spostato dalla statale 125 alla 131. Per il resto le modalità con cui i banditi hanno assaltato i blindati all’altezza di Siligo sono analoghe a quelle attuate lo scorso 4 dicembre a Tertenia. Anche in quella circostanza la banda ha sbarrato la strada con catene legate ai guardrail, chiudendole a doppia mandata con i lucchetti. Era accaduto così 56 giorni fa in Ogliastra e così hanno replicato ieri nel Sassarese. Hanno utilizzato la stessa tecnica per creare un’isola inaccessibile alle altre auto, rimaste incolonnate davanti al film del terrore.

La banda ogliastrina

In Ogliastra, tra il 2013 e il 2016, si pianificano le tecniche degli assalti a furgoni portavalori e caveau. Che le menti degli episodi avvenuti in quegli anni avessero origini ogliastrine lo ha confermato la Corte di Cassazione che, a gennaio del 2022, ha messo una pietra tombale sulla vicenda originata dall’inchiesta condotta dalla Dda di Cagliari che aveva contestato alla banda 12 rapine (alcune delle quali fallite) a market, centri commerciali, istituti di vigilanza e portavalori. Le sentenze di condanna sono passate in giudicato quando i giudici romani hanno confermato, salvo qualche eccezione, le decisioni della Corte d’Appello di Cagliari. In Cassazione è caduta l’accusa relativa al colpo nella sede della Mondialpol di Arzachena (fallito, luglio 2015). In tutte le circostanze in cui secondo i giudici l’organizzazione degli assalti aveva una matrice ogliastrina, mai nessuno è rimasto ferito. Il bottino complessivo degli assalti fu di oltre 10 milioni di euro.

Il processo

Gli episodi per cui sono stati condannati in via definitiva si sono verificati tra ottobre 2013 e marzo 2016. Riguardano la rapina alla sede della Vigilanza Sardegna di Nuoro (14 ottobre 2013, con un bottino di 5 milioni di euro), il tentativo d’assalto alla Mondialpol di Arzachena (27 luglio 2015), il colpo al portavalori della Vigilpol sulla strada statale 131 a Bonorva (primo settembre 2015, bottino 500 mila euro), le tentate rapine a portavalori a Siligo e Barbusi (il 23 novembre e il primo dicembre 2015) e gli assalti falliti ad altri blindati Mondialpol (il 7 dicembre 2015 sulla Ardara-Siligo e il 21 dicembre 2015 sulla Sassari-Olbia).

Gli ultimi episodi

La banda finita in manette non era però l’unica. Tanto è vero che a Giave, nel novembre di due anni fa, entrò in azione un altro commando. Nell’occasione il bilancio fu di tre feriti. Più fresco il ricordo dell’assalto al furgone della Mondialpol avvenuto il 4 dicembre a Tertenia. Alcuni componenti della banda, che si ipotizza fosse composta da un massimo di dodici uomini, ha troncato la circolazione con catene e pneumatici in fiamme cinquanta metri più a sud rispetto alla nuova rotonda dell’Orientale. Qui hanno bloccato un furgone di proprietà di una ditta ogliastrina e, sotto la minaccia delle armi, hanno intimato ai due operai di Triei diretti a Cagliari di allontanarsi. I banditi si sono impossessati del mezzo da lavoro, uno di loro ha chiuso la strada con la catena e poi si sono spinti a gran velocità verso la cantoniera di Masonedili dov’è avvenuto il colpo. Le indagini condotte sul campo dai carabinieri e coordinate dai magistrati della Procura di Lanusei, sono in corso.

