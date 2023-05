Dall’oratorio alla divisa dell’Arma  «Fare l’educatore mi ha cambiato» 

Grande festa nei giorni scorsi all’oratorio della basilica di Sant’Elena in via Porcu, per Matteo Pusceddu 20 anni. Don Gianmarco Lorrai vice parroco di Sant’Elena, i ragazzi e tutti gli animatori, hanno salutato il giovane che dopo un percorso a fianco ai ragazzi appena cresimati è riuscito a entrare nell’Arma dei carabinieri. Da educatore all’Arma dunque, a dimostrazione di come l’oratorio possa formare e fortificare e indicare una strada da seguire come è proprio il suo scopo.

«Quella di educatore è stata un’esperienza importantissima sia a livello formativo, di carattere che di fede» racconta Pusceddu, «è stato bellissimo seguire i ragazzi. Non sapevano della mia scelta di entrare nell’Arma è sono stati contentissimi per me. L’esperienza in oratorio mi ha cambiato, ringrazio don Gianmarco per avermi dato l’opportunità di diventare educatore e adesso mi porto questo bagaglio in questa mia nuova avventura. Quando avrò i permessi tornerò sempre in oratorio a trovarli».

E intanto dal 12 giugno all’8 luglio si svolgerà l’attività estiva dell’oratorio, inaugurata da un open day che si è tenuto nei giorni scorsi. Il tema di quest’anno sarà “Tu per tutti”. «Per ora non sveliamo cosa significa» dice don Gianmarco, «per non togliere la sorpresa sia ai ragazzi che alle famiglie». Di certo saranno 4 settimane di attività, musica, balli, canti e preghiere. E anche di tante gite fuori porta per stare tutti assieme.

