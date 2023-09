Dall’oratorio al palcoscenico 

“Dalle rime al palcoscenico” è il progetto pensato per permettere ai giovani attraverso i mezzi - rime e corpo -, che loro stessi utilizzano per imparare a dire al mondo chi sono e chi vogliono diventare. Con questo percorso teatrale, che li vedrà impegnati in tre laboratori con artisti e formatori di grande rilievo nel panorama isolano e nazionale, potranno così trasformare le loro parole in strumenti di creatività e cambiamento. Un’iniziativa totalmente gratuita, dedicata ai giovani e alle loro famiglie, cui viene offerta l’opportunità di scoprire e coltivare la propria voce artistica, messa in piedi dalla compagnia Artisti Fuori Posto in collaborazione con l’Oratorio Medaglia Miracolosa di via Montesanto, dove si svolgeranno le attività e, con il contributo del Comune di Cagliari, della Regione.

Il primo laboratorio a partire, il 12 ottobre, sarà “Storie in Movimento”, diretto dall’attrice e regista Roberta Locci che accompagnerà ragazzi e ragazze dai 14 ai 17 anni in un percorso creativo che coinvolgerà il corpo e la parola. L’appuntamento sarà il giovedì dalle 18 alle 20.

Il 16 ottobre inizierà un sentiero didattico teatrale rivolto a bambine e bambini dai 7 ai 10 anni. Il laboratorio si chiama “Il grande teatro dei piccoli” è diretto dall’attore e formatore Francesco Civile e si terrà ogni lunedì dalle 18 alle 20.

Ultimo in linea temporale è il percorso sul rap “2H Lab” che si terrà ogni martedì da 18 alle 20. A dirigerlo il rapper isolano Quilo Sa Razza che, con la sua maestria nell’uso della parola in italiano e in sardo, darà vita a un percorso creativo che vedrà ragazzi e ragazze dagli 11 ai 13 anni alle prese con la creazione espressiva in rima.

