Dall’Onu al cuore dell’Europa 

Da Carbonia al Parlamento di Bruxelles, nel cuore dell’Europa che conta e che decide: «Lo suggerisco a tutti i ragazzi e i giovani come me: amate la sana politica».

Il percorso

Paladino di questa affermazione è Maicol Cocco, 28 anni, originario di Carbonia, sulla rampa di lancio nella carriera diplomatica: qualche giorno fa è stato infatti assunto come assistente parlamentare accreditato, in pratica un funzionario, dell’eurodeputata leghista Elisabetta De Blasis. E in precedenza è stato sei mesi tirocinante all’Onu. La sua è la storia di un giovane che ha preso il volo dal Sulcis, di cui non rinnega nulla (compreso il felice periodo al Beccaria di Carbonia) e dopo lauree (Lingue, Relazioni internazionali, Studi Diplomatici), master, specializzazioni (anche negli Usa) è atterrato nel cuore dell’Unione Europea. La stessa Ue in questi giorni scossa dalla vicenda Qatar (la presunta corruzione di parlamentari), su cui Maicol Cocco si esprime serenamente e col coraggio di essere in controtendenza: «Sulla questione c’è fermento e apprensione anche da parte di noi addetti ai lavori: spesso i lobbisti in via prioritaria trattano direttamente con noi e poi con i parlamentari e questa prassi non è per nulla illegale». Anche la guerra in Ucraina è tema quotidiano dei confronti parlamentari nella Ue: «Ho percepito che la condanna è unanime, in base ai miei studi personalmente temo non poter essere molto ottimista in merito al fatto che si possa risolvere presto».

Al lavoro

A parte scandali o guerre, la vita dell’assistente parlamentare non è per nulla una passeggiata: «Non dico che era il mio sogno da ragazzino quando passeggiavo per Carbonia sebbene il Beccaria mi abbia fornito una preparazione didattica di respiro internazionale – precisa Maicol - ma ho capito in pieno l’importanza della Ue con la maturità degli anni: la parte piacevole del mio lavoro è il contatto con le persone e gli scambi di conoscenze, quella rognosa sono tutti gli aspetti burocratici e amministrativi». Quindi, per fortuna sua, Maicol Cocco è finito nell’istituzione più strettamente di natura politica, cioè il Parlamento, e meno burocratica, la Commissione: «Però – e qui ritorna il Maicol Cocco che ha il coraggio di andare contro corrente - spezzo una lancia a favore dei politici: verificando con mano cosa fanno, assicuro che gli stipendi sono ampiamente meritati». La sua non è una difesa d’ufficio: «Sono cresciuto a pane e politica – puntualizza - non farei quello che faccio se non ci credessi».