Dall’Olbia alla maglia di Riva 

Gigi Riva ha lasciato il segno. Anche in Gallura, dove lo ricordano come campione di calcio ma soprattutto come uomo. «Ho conosciuto Riva e di lui mi ha colpito l’umanità», dice il presidente dell’Olbia Calcio Alessandro Marino, consigliere della Figc ed ex membro del Cda del Cagliari. «Credo che la partecipazione emotiva alla sua scomparsa di cosi tante persone sia legata proprio ai valori che incarnava più che al campione che era: anteporre passioni e legami affettivi alle scelte economiche, legarsi visceralmente a un territorio quasi come forma di riconoscenza, sono tratti in cui tutti vorrebbero riconoscersi, ma che in pochi riescono a mettere in pratica».

Molto colpito dalla morte di Rombo di tuono anche Vittorio Petta. «È stato un dolore forte», svela l’ex calciatore olbiese, che ha conosciuto Riva al Cagliari, dove arrivò giovanissimo dall’Olbia: «In rossoblù ho fatto 3 anni, l’ultimo, prima di essere ceduto alla Lanerossi Vicenza, quando sono diventati campioni d’Italia nel 1970, facendo la trafila del settore giovanile fino alla prima squadra, e ho un ricordo del grande campione che era: sul piano sportivo la storia parla per lui, ma per me Riva è stato soprattutto un modello di uomo», spiega Petta, classe 1952, gli scarpini appesi al chiodo a 25 anni per dedicarsi agli studi universitari in Scienze motorie.

Le trasferte

«Ho un ricordo incredibile di quegli anni nelle giovanili del Cagliari, con cui girammo l’Europa. Riva interveniva quando avevamo problemi al ristorante dove mangiavano noi ragazzi della foresteria, perché era una persona attenta alle ingiustizie. Ricordo lo sguardo velato di tristezza e la folla che lo attendeva in aeroporto quando andavamo in trasferta», aggiunge Petta: «Quando fu convocato per i Mondiali in Messico dovetti sostituirlo in Coppa Italia, perché il ruolo era lo stesso, ala sinistra: mi fecero notare che lo imitavo nei movimenti, ma credo che fosse semplicemente identificazione naturale». Infine, Carlo Marcetti. «Da ragazzo, ai tempi dell’Università, mi allenavo sulla pista di atletica dell’Amsicora, intorno al campo dove si allenava col Cagliari, e poi ci incontravamo nello stesso ristorante: Riva si comportava come uno dei tanti, non faceva nulla per attirare l’attenzione», racconta il professore olbiese: «La Sardegna è stata la sua casa perché lui, che era arrivato così giovane e timoroso, si è subito sentito a suo agio per quel rispetto che noi sardi sappiamo manifestare e che a Riva non era sfuggito».

RIPRODUZIONE RISERVATA