Dallo psicologo al nutrizionista: i nuovi servizi per gli studenti 

Tre nuovi servizi di consulenza psicologica rivolti a studentesse e studenti, un servizio di supporto specifico per il personale docente, tecnico-amministrativo e bibliotecario;consulenza nutrizionale ed educazione alimentare, con attività mirate al miglioramento delle abitudini alimentari e dello stile di vita.

Sono solo alcuni dei servizi attivati dall’Ateneo nell’ambito del progetto Pro-Ben Moebius (Promozione del benessere) finanziato dal ministero dell’Università e della Ricerca. Previsti anche un servizio di ascolto e accompagnamento per studentesse e studenti in situazioni di crisi o particolare difficoltà; corsi di formazione dedicati al personale docente e tecnico-amministrativo per la gestione di situazioni complesse e relazionali in ambito accademico;aboratori e percorsi di educazione alimentare, aperti alla partecipazione della comunità universitaria;orkshop di sensibilizzazione volti a promuovere strategie e strumenti per la cura del benessere personale e collettivo.

La presentazione delle novità è in programma oggi dalle 12 nell’aula Motzo della facoltà di Studi Umanistici (Sa Duchessa). L’evento costituirà un’occasione per presentare alla comunità universitaria i nuovi strumenti per promuovere una cultura del benessere sempre più integrata nei percorsi formativi e lavorativi. Seguiranno, nei prossimi mesi, giornate dedicate alla formazione e alla sensibilizzazione, il cui calendario sarà illustrato durante l’incontro.

RIPRODUZIONE RISERVATA