Dallo judo alla ginnastica, premiati gli atleti più bravi dell’anno 

Una gironata di sport con centinaia di bambini in festa. Via dell’Argine ha ospitato ieri una vetrina per diciotto società monserratine e una serata di gioco e divertimento per tantissimi giovani atleti. L'evento, organizzato dall’assessora Fabiana Boscu, Gino Mameli e Fabrizio Puddu, si è aperto con le premiazioni per le eccellenze monserratine nel campo dello sport, che hanno portato in alto il nome della città con la propria attività.

I riconoscimenti sono andati a Martina e Maria Grazia Marcialis, terza e quinta classificata al campionato italiano juniores di judo, Mattia Tappara e Samuele Pes della Wolves’ Den Muay Thai, rispettivamente per il Titolo Mediterraneo amatori e l’Amazing Muay Thai World Cup, Ginevra Sanna dell’Asd Turbo ginnastica ritmica per la doppia medaglia d’oro alla Sardinia Cup 2025 e Stefano Cadelano all’Asd Academia Taekwondo, pluridecorato a livello internazionale. Targhe d’onore all’Asd La Salle Calcio per i 65 anni di attività, Moreno Marchetti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, Gabriele Catta per l’impresa “21 ironman in 21 giorni” a scopo benefico e don Walter Onano, capitano della nazionale italiana sacerdoti. Dalle 16 alle 19, le società partecipanti hanno offerto dimostrazioni della propria disciplina.

RIPRODUZIONE RISERVATA