Dall’Italia al Senegal, l’emigrazione al contrario nel reportage teatrale che abbatte gli stereotipi 

Una riflessione sull’Italia in crisi economica, sul significato di appartenenza-casa e sulle rotte dell’emigrazione che in certi casi possono anche invertirsi.

Questo il senso del reportage teatrale “Italia-Senegal. Emigrazione al contrario” che andrà in scena domani al Teatro Massimo dalle 19 alle 20. Un’opera firmata dalla giornalista milanese Livia Grossi – ideatrice del format “Il Giornale Parlato- Informazione in scena” – che presenterà agli spettatori cagliaritani le video-interviste realizzate in Senegal a italiani emigrati in Africa e a senegalesi tornati a casa, arricchite da immagini realizzate sul campo da Emiliano Boga con musica dal vivo di Andrea Labanca.

Tra le testimonianze che saranno portate in scena attraverso i video quelle di tanti senegalesi che dopo anni di resistenza in Italia hanno lasciato il nostro Paese perché «il gioco non vale più la candela» e i pensieri degli italiani residenti in Africa in fuga da solitudine e precariato. Ma anche “interviste rap” a porta voci africani che cercano di dissuadere i ragazzi che vogliono emigrare.

A fine serata, per riflettere sui perché delle migrazioni, la reporter intervista Mamadou Mbengue, animatore del progetto Scuola di Tifo (in collaborazione con il Cagliari Calcio) e mediatore culturale della Cooperativa Sociale La Carovana, autore di libri, musicista e attore senegalese che vive in Sardegna da trent’anni.

