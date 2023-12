«Dall’Italia 100 milioni per il clima» 

Dubai. L’urgenza di dare una “svolta” all’azione contro i cambiamenti climatici. Ma anche quella di trovare la via per una “pace duratura” in Medio Oriente. Giorgia Meloni si presenta alla Cop28 con l’annuncio di 100 milioni di euro che l’Italia verserà al nuovo fondo contro i danni provocati dal clima nei paesi più vulnerabili. Ma la guerra tra Israele e Gaza, con la tregua finita, gli attacchi di Hamas, e la ricerca di mediazioni inevitabilmente occupano gran parte dell’agenda parallela al vertice.

I leader

La premier arriva all’Expo City di Dubai in tempo per la foto di famiglia (baci con il segretario dell’Onu Antonio Guterres, un momento di incertezza sull’etichetta per il saluto al presidente degli Emirati Arabi bin Zayed). Ci sono quasi 150 leader (l’Iran se ne va, proprio per la presenza di Israele). L’impegno sul clima va accompagnato anche nel campo dei sistemi alimentari, una “priorità”, con attenzione all’Africa, l’altra “priorità” per l’Italia. La premier ne parla con il primo ministro etiope Abiy Ahmed in uno dei diversi bilaterali che avrà nel corso della giornata. Il più delicato, quello con il presidente turco Recep Tayyp Erdogan. A Dubai Meloni cerca di richiamare il ruolo che Ankara può giocare nell’evitare un «allargamento» del conflitto al resto della regione. Mentre Erdogan fa sapere di avere sì sottolineato l’importanza di una «stretta cooperazione con l’Italia» per arrivare alla fondazione di uno Stato palestinese basato sui confini del 1967. Ma allo stesso tempo di aver ribadito che è «essenziale prendere misure efficaci per fermare Israele in modo tale da porre fine alle uccisioni» a Gaza. C’è anche, nelle parole della premier, l’auspicio per una nuova pausa umanitaria. Di Gaza parla anche con il primo ministro del Libano, Najib Miqati (mentre Hezbollah rivendica un nuovo attacco). E con l’emiro del Qatar, in prima fila nei negoziati, Tamim Al Thani, che ha anche visto il presidente di Israele Isaak Herzog in un incontro definito storico.

L’Onu

«La Terra brucia, il destino dell’umanità è in bilico. Proteggere il nostro clima è la più grande prova di leadership a livello mondiale». Un appello chiaro quello lanciato da Antonio Guterres, il segretario generale dell’Onu, alla cerimonia di apertura della Cop28 a Dubai, dove sono stati registrati almeno 100mila partecipanti. Nessuno dei leader dei grandi Paesi che dopo di lui sono saliti sul palco - nella prima delle due giornate di “alto livello” - ha però fatto “mea culpa” sulle emissioni di gas serra, ancora troppo elevate, e sugli impegni ancora insufficienti per rispettare gli obiettivi dell’accordo di Parigi del 2015. Sul fronte economico passi avanti si stanno facendo con risorse da destinare volontariamente nel Fondo “Perdite e danni” per i Paesi poveri che subiscono i disastri climatici, arrivato intorno a 700 milioni (in verità servirebbero miliardi). Dopo l’Italia, 100 milioni di euro arriveranno anche dalla Francia, più della Germania e degli Emirati Arabi Uniti che ospitano la Conferenza. Dall’Ue invece 133 milioni di euro, dagli Usa 17,5 milioni di dollari, dal Canada 16, dalla Danimarca 25, dal Giappone 10, dalla Gran Bretagna 40 milioni di sterline. Concordi i big sulla necessità di abbandonare quanto prima i combustibili fossili e aumentare la quantità di rinnovabili ed efficienza energetica. Ma il richiamo di Guterres è stato inequivocabile: «La scienza è chiara: il limite di 1,5 gradi è possibile solo se smetteremo di bruciare i combustibili fossili. Eliminazione graduale, con un calendario chiaro», anche perché siamo sulla traiettoria di quasi +3 gradi al 2100, altro che 1,5. E a soffrirne è anche l’agricoltura: il 40% dei Paesi segnala perdite economiche legate al cambiamento climatico, ha denunciato la Fao. Il Global Stocktake, ovvero la verifica degli impegni, ha detto Guterres, «deve triplicare le energie rinnovabili; raddoppiare l’efficienza energetica e portare energia pulita a tutti entro il 2030». Molto ambizioso.

