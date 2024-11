Dall’Isola al servizio dell’Onu in Africa 

Dalle aule del liceo Giorgio Asproni di Iglesias fino a un’isola nell’Oceano Atlantico. Un intenso percorso formativo e professionale ha portato la iglesiente Viola Fonnesu, 33 anni, a raggiungere un’importante incarico come funzionaria Onu in Guinea-Bissau.

Il percorso

«Mi sono diplomata al liceo Scientifico nel 2010 - racconta - Ho poi studiato Urbanistica ottenendo la laurea specialistica in Pianificazione delle città, del territorio, dell’ambiente e del paesaggio». Da quel momento in poi la sua vita è stata un susseguirsi di esperienze, viaggi di studio e arricchimenti culturali. «Ho fatto un Erasmus a Stoccarda e ho frequentato l’Università Tecnica di Lisbona; successivamente, ho lavorato in due studi di Architettura, uno a Barcellona e l’altro a Madrid. Proprio in quel periodo mi sono appassionata all’architettura residenziale e pubblica e ho approfondito i miei studi in questo settore». Il percorso di Viola aveva ormai preso un indirizzo preciso, anche se in lei stava maturando il desiderio di confrontarsi con realtà differenti da quelle occidentali. Il destino ha voluto che la Regione le riconoscesse una borsa di studio che le ha permesso di frequentare un master di secondo livello all’Università Iuav di Venezia. «La mia volontà di lavorare nei paesi in via di sviluppo c’era da sempre, tramite questo master ho avuto la possibilità di concretizzarla».

In Africa

Così la prima esperienza in Africa: «Precisamente in Angola, – continua - con il progetto Un-Habitat, dell’Agenzia delle Nazioni Unite, il cui compito è quello di favorire un’urbanizzazione socialmente e ambientalmente sostenibile e garantire a tutti il diritto ad avere una casa dignitosa». Il continente africano è diventato così la sua patria d’adozione. Viola si trova attualmente a Prìncipe, un’isola nell’arcipelago della Guinea di soli settemila abitanti, nella quale ha progettato un’importante riqualificazione urbana ed è coordinatrice di un progetto Onu per la costruzione della pace in due regione rurali della Guinea-Bissau. «Vivere e lavorare in contesti così diversi dai canoni europei, mi ha dato una prospettiva più ampia sulle sfide e opportunità esistenti in altre parti del mondo. Ho anche imparato tanto dalle comunità con cui ho lavorato: soprattutto apprendere ad arrangiarsi con il poco che si ha a disposizione e a sorridere di più, consapevoli che una soluzione, nel bene e nel male, la si trova sempre. Naturalmente in tutto questo tempo si sono creati ottimi rapporti con gli abitanti del luogo, li considero quasi come una seconda famiglia». Cittadina del mondo, Viola non sa ancora con esattezza in quale patria risiederà stabilmente in futuro. «Ora ho i piedi in due Continenti diversi: quando non sono in Africa la mia base europea è l’Olanda, dove vive e lavora mio marito. Non escludo però in futuro un mio ritorno in Sardegna e nella mia città Iglesias dove, peraltro, collaboro da anni con l’associazione Trevessu che si occupa di iniziative sociali, culturali e di aggregazione».

