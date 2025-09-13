Dall’Isola al Portogallo, il gruppo folk punta sui giovani 

In giro per l’Isola e fuori dai confini nazionali per far conoscere le tradizioni di Selargius. L’ultima uscita per il gruppo folk Fedora Putzu è di poche settimane fa, in Portogallo, voluto dagli organizzatori oltremare per rappresentare l’Isola e l’Italia al festival internazionale del folclore.

«Siamo stati anche premiati, ma soprattutto molto apprezzati», racconta il presidente dell’associazione Matteo Atzeni. Poi gli inviti e le tappe all’Istituto superiore etnografico - con l’iniziativa sull’abito tradizionale - e al Redentore, entrambe a Nuoro: «Per noi un’occasione importante per parlare della nostra associazione, delle tradizioni locali del Campidano e far conoscere ulteriormente Selargius», commenta Atzeni.

E in vista c’è la ripartenza delle serate dedicate al ballo sardo da ottobre, con una novità: «Quest’anno ci saranno anche i corsi per i bambini, perché l’obiettivo è avvicinare sempre più giovani al mondo delle tradizioni». Una realtà, il gruppo folk Fedora Putzu, che quest’anno compie 17 anni. «A nome dell’amministrazione comunale rivolgo un sincero ringraziamento ai soci e ai volontari per l’impegno e la passione che dedicano alla promozione del nostro patrimonio immateriale», le parole dell’assessora alla Cultura Sara Pilia. «Sono esempi concreti di come la cultura possa unire le generazioni, creare ponti con il mondo e dare lustro alla nostra città».

