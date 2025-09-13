VaiOnline
Selargius.
14 settembre 2025 alle 00:25

Dall’Isola al Portogallo, il gruppo folk punta sui giovani 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

In giro per l’Isola e fuori dai confini nazionali per far conoscere le tradizioni di Selargius. L’ultima uscita per il gruppo folk Fedora Putzu è di poche settimane fa, in Portogallo, voluto dagli organizzatori oltremare per rappresentare l’Isola e l’Italia al festival internazionale del folclore.

«Siamo stati anche premiati, ma soprattutto molto apprezzati», racconta il presidente dell’associazione Matteo Atzeni. Poi gli inviti e le tappe all’Istituto superiore etnografico - con l’iniziativa sull’abito tradizionale - e al Redentore, entrambe a Nuoro: «Per noi un’occasione importante per parlare della nostra associazione, delle tradizioni locali del Campidano e far conoscere ulteriormente Selargius», commenta Atzeni.

E in vista c’è la ripartenza delle serate dedicate al ballo sardo da ottobre, con una novità: «Quest’anno ci saranno anche i corsi per i bambini, perché l’obiettivo è avvicinare sempre più giovani al mondo delle tradizioni». Una realtà, il gruppo folk Fedora Putzu, che quest’anno compie 17 anni. «A nome dell’amministrazione comunale rivolgo un sincero ringraziamento ai soci e ai volontari per l’impegno e la passione che dedicano alla promozione del nostro patrimonio immateriale», le parole dell’assessora alla Cultura Sara Pilia. «Sono esempi concreti di come la cultura possa unire le generazioni, creare ponti con il mondo e dare lustro alla nostra città».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Cagliari, così siamo tutti Felici

Sconfitto il Parma con Mina e il primo gol in Serie A dell’esterno: finisce 2-0 
Il focus

Pale e pannelli solari senza veri limiti: «Assist a chi specula»

Fonti rinnovabili, la rivolta dei sindaci sardi  contro le regole che favoriscono gli impianti 
Al. Car.
Sanità

Tumori, in Sardegna pochi screening: «Così si muore di più»

Cervice, mammella e colon retto: adesioni sotto le medie nazionali 
Cristina Cossu
Regione

M5S, cambia il coordinatore regionale

Per il posto di Ettore Licheri è in pole la collega senatrice Sabrina Licheri 
Roberto Murgia
Intervista

Lega, via al nuovo corso «Saremo il baricentro degli autonomisti sardi»

Il segretario regionale Michele Ennas: nell’Isola una maggioranza fallimentare 
Roberto Murgia
Russi in Gallura

Undici maxi ville restituite a Kantor, re dei fertilizzanti

Il magnate fuori dalla black list Ue Maxiyacht a distanza di sicurezza  
Andrea Busia
Turismo

Un’estate infinita, tutti in spiaggia a prezzi scontati

Gli stabilimenti balneari aperti anche a ottobre con costi ridotti 
Gianni Agus Ivan Murgana
Il personaggio

Billo Vistosu, bomber tra i box del mercato «Qui da quarant’anni»

Nato e cresciuto nel rione Sant’Elia è factotum della struttura comunale 
Andrea Artizzu
Il caso

Meloni: sale l’odio, la sinistra lo giustifica Il Pd: sei incendiaria

Conte: il Governo moderi i toni Piantedosi: aggiorniamo le scorte 