Dall’Isola a Barcellona sulla nave dell’identità 

Salpano questa mattina da Porto Torres l'identità e le tradizioni della Sardegna, per sfilare nelle ramblas di Barcellona, nella Catalogna che è un fulgido esempio di tutela e promozione del patrimonio culturale e folkloristico. “Navigantes-La nave dell'identità” è il nome del progetto ideato e realizzato dalla Fondazione Maria Carta col sostegno della Regione Sardegna e la partecipazione del Comune di Alghero e della Delegazione del Governo (Generalitat) della Catalogna in Italia. La nave della Grimaldi sarà quasi monopolizzata da 500 persone, in rappresentanza di una settantina di comuni sardi, qualche centro propone addirittura due gruppi. E sino a ieri continuavano ad arrivare richieste per unirsi alla carovana isolana.

L’idea

Leonardo Marras, presidente della Fondazione Carta, spiega: «La forza della Sardegna è la sua identità, che passa attraverso i suoi colori, costumi, balli e maschere: è questo che dobbiamo portare in giro per il mondo, senza vergognarci. I catalani lo fanno da anni e ci stanno aspettando a braccia aperte con le loro maschere i loro costumi. I media di Barcellona hanno iniziato a parlarne». L’idea è nata due anni fa quando Alghero ha ospitato il 33° Apleci Internazionale, la rassegna della cultura popolare catalana. Come ricorda Ivan Besora, presidente dell'Adifolk, l'associazione per la Diffusione del Folklore di Catalogna: «Fu un’edizione particolarmente riuscita e creò un legame speciale tra Adifolk, la città catalana di Alghero e la Sardegna, rafforzando gli scambi culturali e la collaborazione tra le diverse associazioni folkloristiche, in particolare con la Fondazione Maria Carta, con la quale abbiamo siglato un protocollo di intesa».

Il programma

La nave di Navigantes approderà a Barcellona stanotte intorno alle 22. Domani la giornata è interamente dedicata alla presenza sarda nelle vie di Barcellona. Alle 11, nella Sala Jesús Ventura alla Casa de la Sardana, i rappresentanti di Adifolk saluteranno la Fondazione Maria Carta. Alle 15,30 la delegazione sarda sarà ricevuta a Palau Marc, sede del Departament de Cultura (Ministero della Cultura) della Generalitat, dalla consellera de Cultura (ministra della Cultura) Natàlia Garriga e dalla consellera d'Acció Exterior i Unió Europea (ministra degli Esteri e dell’Unione Europea) Meritxell Serret. Presenti pure Adelaida Moya, directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural della Generalitat, Luca Bellizzi, delegato del Governo (Generalitat) della Catalogna in Italia, e il console generale d’Italia a Barcellona Emanuele Manzitti. Il momento più atteso è fissato per le 16, quando dalla statua di Cristoforo Colombo partirà la grande parata con i costumi e i gruppi di tutte le aree dell’Isola, selezionati grazie al supporto di Ufi (Unione Folklorica Italiana) e Fitp (Federazione Italiana Tradizioni Popolari). La folta delegazione isolana sarà a sua volta accolta all’inizio delle ramblas da diversi gruppi della cultura popolare catalana (tra i quali Capgròs Folk, con le maschere della tradizione locale), che si uniranno alla sfilata. Parteciperanno anche i rappresentanti del Circolo dei Sardi di Barcellona. I gruppi, dopo avere percorso le ramblas, attraverseranno Plaça Catalunya, Portal de l’Àngel, Carrer del Bisbe e arriverà in Plaça de Sant Jaume, il cuore istituzionale della metropoli catalana, dove si trovano, uno di fronte all’altro, i palazzi della Generalitat e dell’Ajuntament (il Comune). Qui è in programma l’esibizione finale.

L’ordine della sfilata

Banda musicale “Antonio Dalerci” di Alghero, Aggius, Arzana, Assemini, Bolotana, Bultei, Burgos, Busachi, Cagliari, Capoterra, Elmas, Fonni, Ghilarza, Ittiri, Macomer, Marrubiu, Masainas, Monastir, Monserrato, Nuoro, Olbia, Tamurini e Trombettieri della Sartiglia di Oristano, Oristano, Perdasdefogu, Ploaghe, Porto Torres, Quartu, Quartucciu, San Nicolò d'Arcidano, Sassari, Selargius, Sestu, Siligo, Siniscola, Tempio, Tertenia, Tortolì, Villamassargia, Villanova Monteleone, Villasor, Uri, Usini, Mamuthones e Issohadores Pro Loco Mamoiada.

Nel corteo ci saranno anche i suonatori di organetto e launeddas e le formazioni di canto a tenore di Bitti, Oliena e Orgosolo.

