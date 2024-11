Dall’Isee al 730, il boom dei Caf 

Più di tremila utenti al mese e migliaia di pratiche prese in carico. Sono numeri da record quelli dei Caf cittadini gestiti dai sindacati, dalle Acli e anche da privati e a cui si rivolgono ogni giorno centinaia di quartesi alle prese con l’Isee da presentare, con il 730 da compilare e con tante altre incombenze che da soli non riescono a gestire.

I numeri

Le sedi, visto l’altro numero di richieste, continuano a crescere tanto che adesso ci si avvicina a toccare la trentina di centri dove gli utenti vengono accolti da personale qualificato e preparato. Il più affollato, anche per la sua posizione centrale, è il Caaf della Cgil in via Cagliari dove si registrano le 1800 presenze al mese e basta avvicinarsi per rendersi conto delle code. Numeri un po’ più bassi ma sempre alti anche al Caf della Cisl in via Sicilia dove ci si attesta sui 500 accessi al mese, su appuntamento ma a cui bisogna aggiungere tutti quelli che si avvicinano per fissare l’appuntamento per i servizi fiscali.La maggiore parte delle richieste riguarda Isee e 730 di cui si registra un boom tra gennaio e febbraio e da aprile a settembre.

Nel dettaglio, ad esempio, solo il Caf della Cisl, come spiegano i responsabili, elabora all’anno 1000 modelli 730, 1100 Isee, 300 calcoli Imu e 150 moduli Invciv per l’ottenimento di indennità o assegni mensili. E visto anche il numero degli utenti, aggiungono, «si stanno incrementando i servizi per colf e badanti ossia assunzioni, comunicazioni all’Inps, buste paga e così via, per dichiarazioni di successione e volture catastali». Oltre che per contratti di locazione come elaborazione e registrazioni di contratti ordinari e a canone concordato.E poi c’è la Uil che nel Caf di via Panzini ha registrato in nove mesi circa 3.000 utenti di cui il 77 per cento con accesso per moduli 730 e certificazione Isee. Il restante invece ha richiesto altre pratiche tra cui Invciv e contratti colf e badanti.

Gli utenti

«Mi sono rivolta al Caf diverse volte» racconta Elena Murru 52 anni, «per una voltura della pensione da mio padre a mia madre e per la dichiarazione dei redditi. È un servizio molto utile, sono aggiornati sulle leggi e danno consigli e spiegazioni. Anche quando ho avuto bisogno della Naspi per la disoccupazione mi hanno aiutato molto. E c’è da dire che la maggior parte delle consulenze sono gratuite». Michela Sarritzu invece ha avuto bisogno «di consulenza per il 730 e devo dire che si sono dimostrati molto competenti. Ti aiutano a compilare domande che magari a casa da solo non riesci e faresti errori». «I Caf offrono un servizio utilissimo» sottolinea Valentina Sulis 53 anni, «ed è molto importante anche il fatto che negli ultimi anni le sedi siano costantemente aumentate offrendo un servizio praticamente in tutti i quartieri. E si può andare anche per appuntamento evitando così di fare le file».

Uno dei Caf più gettonati è anche quello delle Acli in via Regina Margherita. «Mi è capitato di andare per l’Isee e per la rottamazione delle cartelle» dice Daniela Falchi, «e comunque se anche paghi è una cifra irrisoria».

RIPRODUZIONE RISERVATA