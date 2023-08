Dall’Iran al Portogallo inseguendo fede e amore 

Lisbona. Fuggire da un Paese all’altro, cercando un porto sicuro. È quanto è accaduto alla giovane Mahoor Kaffashian, 25 anni, che ieri, a Lisbona, ha raccontato la sua già travagliata storia, nonostante la sua giovane età. Nata in Iran, oggi studia Odontoiatria all’Università Cattolica del Portogallo, al Centro regionale di Viseu, dal settembre del 2022. «Sono stata sfollata dal mio paese, l’Iran, e ho vissuto come rifugiata in Ucraina, dove una vera guerra mi fa sentire oggi una sopravvissuta».

Ora ha però modo di sorridere anche perché ha trovato l’accoglienza dello «straordinario team - come lo ha definito lei stessa portando la sua testimonianza davanti al Papa - dell’Università Cattolica del Portogallo: si è presa cura di me e si prenderà cura di me, nell’ambito del Papa Francisco Social Support Fund». «Non ero la stessa persona che sono adesso. L’anno scorso, se mi fosse stato detto che ero molto forte, probabilmente non ci avrei creduto. Ma ora ci credo. Dopo tutto quello che ho passato, dopo la sensazione di sentire la mancanza di casa, famiglia, amici, dopo essere stata senza casa, senza università, senza soldi, so che il concetto di forza non significa che io non mi senta stanca, esausta e sopraffatta dal dolore e dalle perdite. Significa solo che ho la forza, la fede e il coraggio per andare avanti». Mahoor è contenta e «orgogliosa di essere qui, in un nuovo inizio in questo paese bellissimo e accogliente - dice al Papa parlando del Portogallo, la sua terza “patria” -, partecipando attivamente nella vita dell’università e studiando, mentre cerco di diffondere intorno a me l’amore, la speranza e la fede che questa Università mi ha offerto incondizionatamente in una vera cultura dell’incontro». Tutto quello che ha passato non può essere cancellato, «ma sono fortunata a essere qui, a parlare a Vostra Santità con orgoglio».

