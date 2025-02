Dall’intesa con Prodi ai 2,1 miliardi concordati con Solinas 

Il braccio di ferro va avanti ormai da due decenni. Prima tappa significativa della vertenza entrate è di sicuro l’accordo Soru-Prodi del 2006. Elemento caratterizzante è il fatto che la Sardegna si fa carico della spesa per sanità, continuità territoriale e trasporto pubblico locale. Da allora, infatti, all’incirca la metà del bilancio della Sardegna è dedicata agli investimenti sulla salute. In cambio, alla Regione sono riconosciuti e garantiti i sette decimi dell'Irpef prodotta (non solo riscossa) in Sardegna, e i nove decimi dell'Iva, calcolata con lo stesso criterio. E poi, cinquecento milioni in vent’anni per i crediti pregressi (dal 2007 al 2026). L’intesa viene siglata il 28 settembre 2006, quasi due anni dopo la grande manifestazione di Roma, quando cinquemila sardi marciarono per le strade della capitale per reclamare il rispetto degli accordi Stato-Regione sulle entrate per l’Isola.

Le intese

Bisogna attendere altri cinque anni per il secondo momento significativo della vertenza. Ovvero, la definizione del gettito. Il 9 marzo 2011 la commissione paritetica Stato-Regione vara le norme di attuazione dell’articolo 8 dello Statuto speciale (sulle entrate) con i criteri di calcolo proposti dalla Giunta Cappellacci. I gettiti garantiti alla Sardegna sono quantificati in 5,4 miliardi di euro.

La terza tappa fondamentale cade durante l’amministrazione di centrosinistra guidata da Francesco Pigliaru. Il 16 maggio del 2016, il Governo Renzi, in accordo con la Giunta Pigliaru, approva definitivamente le norme di attuazione: i gettiti per la Sardegna vengono aggiornati a 5,9 miliardi di euro. E vengono riconosciuti 900 milioni di arretrati in quattro anni.

Ritorna il centrodestra al governo con Christian Solinas. In questo caso, l’intesa col governo viene siglata all’inizio della legislatura. Il 7 novembre 2019 il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia firma col presidente della Regione un accordo che riconosce alla Sardegna 2,1 miliardi di euro (tra 2020 e il 2033) come fondi per le infrastrutture e 153 milioni all’anno (tra il 2020 e il 2033) come minori accantonamenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA