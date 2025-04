Dall’Interregionale alla 2ª categoria A Sinnai la passione non finisce mai 

È passato tanto tempo, ma a Sinnai nessuno ha dimenticato gli anni memorabili che visse la società calcistica agli inizi degli anni Ottanta quando lo storico campo di Sant’Isidoro, ricavato tra le rocce dell’omonimo quartiere, ospitava le gloriose sfide della serie Interregionale, paragonabile all’attuale serie D.

Al vertice del calcio sardo, dopo Cagliari e Torres, c’era la squadra di questo paese dell’hinterland cagliaritano, espressione di grande passione e cultura calcistica. E non è un caso che a fine anni Novanta, grazie all’allora vice presidente Mariano Pinna, fosse arrivato per un’amichevole nel nuovo impianto di Sant’Elena oggi intitolato a Paolo Pizzi (il bimbo morto per un incidente stradale e primo donatore di organi in Sardegna) il Bayern Monaco allenato da Giovanni Trapattoni, reduce dalla sfortunata avventura sulla panchina del Cagliari, e con in rosa giocatori indimenticabili come Mattheus e l’italiano Rizzitelli.

Presente diverso

Oggi la società gialloblù partecipa a campionati di minore caratura ma ha la stessa passione e voglia del passato. Si concentra molto sui giovani del paese, coinvolti in un settore giovanile vivo grazie anche alla collaborazione con l’Academy del Cagliari Calcio.

Lo “sterrato” di Sant’Isidoro, calpestato da tanti grandi giocatori tra i quali i sinnaesi doc Arbau, Murgia, Meloni, Serra e Diana, giusto per citarne alcuni, è stato poi trasformato in una grande piazza e il fulcro dell’attività calcistica si è spostato in quella che ormai è la cittadella sportiva di Sinnai nel rione Sant’Elena, dove si trovano anche la palestra, il campo del rugby, il tennis club e il centro sportivo di calcio.

Dopo i fasti degli anni Ottanta e le sfide con Tempio, Olbia e Ilva con in panchina i tecnici Maglione e Orani e alla guida della società il patron Cosimo Perra, negli anni Novanta è arrivato Gianfranco Pau, allenatore e proprietario della società assieme a Mariano Giglio, con la squadra che navigava tra i campionati di Eccellenza e Promozione. Nella stagione 90/91 anche la doppia sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia nazionale contro la Sestrese, poi finalista.

Tempi recenti

Negli anni Duemila il passaggio prima ai fratelli Cannas e poi ai presidenti Moi e Fadda, che hanno evitato la scomparsa della società insieme a un nutrito gruppo di volenterosi dirigenti che ora sono guidati dal massimo dirigente Giorgio Olla. La prima squadra in questa stagione milita in Seconda categoria, un torneo cominciato tra tante difficoltà con mister Gianluca Frau e i giocatori che lottano per ottenere una salvezza difficilissima.

I giovani

E poi il settore giovanile e l’attività di base con 150 tesserati e tutte le categorie rappresentate, più l’allestimento del “camp estivo” per tesserati e no. E a prescindere dai risultati sportivi, al primo posto ci sono il divertimento e il senso di appartenenza che si concretizzano ogni anno nella “Festa del Sinnai Calcio”, dall’anno scorso dedicata a Roberto Piras, icona del mondo sportivo sinnaese.

RIPRODUZIONE RISERVATA