Dall’industria all’agricoltura, la lente della Corte dei Conti su agevolazioni e aiuti irregolari  

Ventitrè sentenze di responsabilità per danni derivati dall’indebita ricezione di finanziamenti nel comparto agricolo, erogati nel corso di un lungo periodo pluriennale dalle agenzie regionali che si occupano degli aiuti e che distribuiscono i fondi europei Feaga e Feasr, ma anche numerose altre sentenze di condanna ad imprese del settore industriale che avevano ricevuto sussidi e agevolazioni derivanti dai fondi Por e che poi non hanno portato a termine il programma pattuito. In altri casi, invece, si è trattato di vere e proprie truffe, tanto che oltre alla magistratura erariale sono arrivate anche le pronunce penali.

Bilancio positivo

Con 85 giudizi di responsabilità, 82 di conto e 29 pronunce in materia di pensioni è un giudizio più che positivo quello raggiunto lo scorso anno dalla Corte dei Conti della Sardegna, presentato ieri mattina dalla presidente Donata Cabras, nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario erariale. A conti fatti, per quanto riguarda le sentenze di responsabilità erariale, le condanne sono state 61, contro 29 assoluzioni (o prescrizioni), mentre in 6 casi il convenuto ha pagato il danno prima della decisione e dunque il giudizio si è definito senza la condanna. «Il notevole incremento dei giudizi depositati», spiega la presidente, «ha reso necessario fissare e tenere, nell’anno decorso, talune udienze straordinarie, al fine di evitare la formazione di arretrato». Spicca l’incremento dell’attività del settore contabilità (giudizi di responsabilità e di conto) con l’aumento del 30% rispetto all’anno precedente: recuperato il rallentamento accumulato dal periodo Covid, ora i giudici erariali stanno confermando il trend di produttività positivo degli ultimi anni.

Le polemiche

Grande preoccupazione e contrarietà alla riforma della Corte dei Conti in discussione in parlamento è stata espressa in vari interventi nel corso della cerimonia. I magistrati erariali sardi sono contrari, e non lo mandano a dire, alla proposta di legge che porta la prima firma di Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia, per modificare e ridurre, in sintesi, le competenze della magistratura contabile. «Significativi interventi del legislatore», sottolinea Donata Cabras, «hanno riguardato, in particolare, l'elemento soggettivo richiesto per la sussistenza della responsabilità erariale, adottati anche sulla spinta della cosiddetta “paura della firma” o “burocrazia difensiva”». La presidente ha criticato l’idea, che ormai sta facendo strada in più ambienti, che la Corte dei Conti sia diventata ormai un freno all’attività degli uffici pubblici.

Critiche alla riforma

Ma ancora più pesante è stata la Procuratrice regionale, Maria Elisabetta Locci: «Si vuole gerarchizzare la Corte dei Conti», taglia corto, «creando magistrati serie A che stanno Roma e di serie B nelle regioni. Così si offende la nostra dignità, la Procura territoriale ha il compito di essere presidio di legalità». Il timore è che con l’intenzione di intervenire per semplificare e rendere più efficiente la pubblica amministrazione, si arrivi all’esonero della responsabilità che equivale così a far saltare il controllo sui conti pubblici.

