«Dall’igiene alle lavagne, alla Stagno manca tutto» 

Se gli insegnanti delle 10 classi trasferite d’urgenza da via Stoccolma alla “Italo Stagno” avessero elencato che cosa v’è di soddisfacente nella nuova sistemazione sarebbe venuta fuori una lettera di una riga: i muri perimetrali, il tetto e alcuni infissi.

Invece i 47 docenti, nel testo inviato al Comune di Cagliari e per conoscenza alla dirigente scolastica dell’istituto di via Stoccolma, ai sindacati e alle testate, hanno indicato puntigliosamente gli interventi e gli equipaggiamenti indispensabili e una didattica dignitosa e per il momento non pervenuti. In particolare secondo gli insegnanti servono (o forse è il caso di dire che servirebbero: vedremo quale accoglienza avrà la loro sollecitazione) pulizia profonda dell’ambiente “unitamente all’eliminazione di tutti i residui del cantiere e delle scritte scurrili e oscene sui muri perimetrali”, lavagne, Smart Board, linea internet, un fotocopiatore, riparazione degli avvolgibili. assistenti che vigilino sugli alunni che prendono lo scuolabus. E poi ancora “ulteriori sedie per docenti costrette a lavorare in piedi per tutta la durata delle lezioni e per gli alunni che siano proporzionate alla loro età; cattedre con cassetti per la custodia di documentazione riservata; bidoni e cestini portarifiuti in tutte le aule; scaffali, armadi e casellari in tutte le aule”.

Bonifica

Se davanti alla carenza di sedie e di lavagne può sembrare meno pressante l’esigenza di un radione con lettore cd/mp3 per le lezioni di inglese, musica e motoria (in realtà per queste materie è utilissimo, e probabilmente è anche la richiesta che si potrebbe esaudire più rapidamente) di certo colpisce che il corpo docente della chiedere “bonifica e messa in sicurezza del cortile esterno antistante l’edificio che attualmente ospita un cumulo di vecchi arredi”. La liesta dei legittimi desideri si chiude con due voci: “Trasferimento immediato, dalla scuola primaria di Via Stoccolma, sia dei sussidi didattici/materiale di facile consumo, sia dei materiali vari che i docenti avevano riposto nelle rispettive aule (locali inaccessibili e interdetti a causa dei lavori in corso)” e “ripristino immediato nel plesso della scuola secondaria “Regina Elena” del campo di calcetto, riposizionando le porte e la rete perimetrale, al fine di avere ulteriori spazi idonei che già sono condivisi con gli allievi della Sc. Secondaria di I grado”.

Finite le richieste, rimane una domanda. E cioè “come ancora il Garante Regionale per l’infanzia non sia intervenuta ad evidenziare all’Ente Locale tale increscioso contesto a tutela dei bambini”. Poi un ampio corredo fotografico di tutti i problemi indicati e infine 47 firme dei prof che, in attesa di un intervento risolutore, “declinano ogni responsabilità per qualunque danno cagionato ai minori”.

