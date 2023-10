Dall’idea di quattro mamme rinasce il piedibus dei piccoli 

A Villacidro il persistere del bel tempo ha fatto risbocciare il Piedibus, undici anni dopo la prima pionieristica esperienza, che venne presa a modello anche da altri centri dell’Isola. L’idea di rispolverare palette segnaletiche e pettorine ad alta visibilità, è venuta alle mamme di quattro bambini che frequentano le scuole primarie di via Tirso: Patrizia Pia, Tania Aresti, Federica Deidda e Michela Aresti, alle quali se ne sono ben presto aggregate altre. L’esigenza di raggiungere la scuola a piedi, in gruppo e in sicurezza, è nata dal fatto che le immediate vicinanze della scuola sono sempre più congestionate dal traffico veicolare nel momento cruciale dell’entrata a scuola: quest’anno il plesso scolastico ospita due classi in più e le manovre di parcheggio di chi accompagna i figli a scuola sono divenute sempre più complicate e potenzialmente pericolose.

Più di venti bambini e le loro famiglie hanno così optato per una mobilità più sostenibile, recuperando il vecchio percorso pedonale che da piazza Sant’Antonio conduce alla scuola di via Tirso, e che raccoglie nell’ultimo tratto anche il gruppo di bambini che scende da via Laconi. «Servirebbe migliorare la segnaletica orizzontale, che con il tempo si è quasi cancellata» hanno riferito le promotrici dell’iniziativa. Una richiesta per la quale l’amministrazione comunale si sta già adoperando: presto ci sarà una riunione con i genitori per recepire eventuali esigenze e valutare la possibilità di estendere l’esperienza ad altre scuole del paese.