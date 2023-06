Dall’Hellas Verona arriva Sulemana  

Blitz del Cagliari, che oggi potrebbe portare a casa il primo rinforzo per Claudio Ranieri. Un nome spuntato all'improvviso quello di Ibrahim Sulemana, classe 2003, mediano ghanese del Verona. Ieri c’è stato l'accordo di massima con l'Hellas per l'arrivo del giocatore, cresciuto nelle formazioni giovanili dell'Atalanta e che quest'anno ha esordito in Serie A con i gialloblù, collezionando 16 presenze nella stagione regolare e utilizzato da titolare nello spareggio-salvezza vinto contro lo Spezia. Sulemana arriverà a titolo definitivo.

Ciao ciao Marin

E sempre ieri praticamente definita anche la cessione di Razvan Marin all'Empoli. Il giocatore viene ceduto dal Cagliari in prestito gratuito con diritto di riscatto a 2 milioni (con percentuale del 15% da girare all'Ajax, vecchio proprietario del romeno) e clausola che prevede un 50% per il Cagliari in caso di futura cessione del giocatore. Manca solo l'ok di Marin, atteso oggi. E si attende il via libera anche di Bellanova per il trasferimento al Torino, che ha già l'accordo col Cagliari per circa 8 milioni. L'esterno, eliminato ieri con l'Under 21 dagli Europei di categoria, spera ancora in un rilancio dell'Inter, ma sembra ormai disposto ad accettare il passaggio in granata. (al.m.)

