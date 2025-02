In attesa che l’Agenzia del Demanio sblocchi la pratica, l’ex carcere di piazza Manno perde pezzi. Nei giorni scorsi è precipitata a terra una persiana di una finestra che, fortunatamente, non ha arrecato danni a chi frequentava il nuovo salotto cittadino ( foto Chergia ). Entro il mese il Demanio dovrebbe pubblicare la gara per la progettazione: dopo 5 anni di lavori l’ex carcere ospiterà la Prefettura.

RIPRODUZIONE RISERVATA