La battaglia dei sardi contro l’assalto eolico, il percorso per la formazione della giunta regionale di Cagliari, la seconda edizione dell’Hippie Music Day in programma nel prossimo fine settimana a Serdiana saranno al centro dell’appuntamento di domani di “Caffè Corretto”, che per tutta la settimana sarà condotto da Fabio Manca, nella foto .

Spazio, come sempre, alla rassegna stampa e agli aggiornamenti delle notizie in tempo reale.

RIPRODUZIONE RISERVATA