Dall’energia alla sanità, tutte le priorità 

Voglia di dare nuove voci alla politica nuorese in Regione. La squadra del Movimento 5 stelle ieri sera è stata presentata in città dal coordinatore provinciale Giovanni Uda. «Crediamo - ha detto - ci sia bisogno di un ente regionale che si occupi del controllo e della gestione delle energie rinnovabili, fotovoltaico, eolico e idroelettrico. Una gestione unica è indispensabile, è impensabile che non ci sia una ricaduta positiva per la popolazione sarda. Il 25 febbraio è decisivo se si vuole cambiare la disastrosa gestione del centrodestra».

Sulle battaglie e sulle priorità il M5S ricorda la sanità: «Il nostro territorio ha diritto ad avere una dignitosa sanità pubblica sempre più bisognosa di risorse e nuove assunzioni fatte dalle singole Asl». Dice no alle scorie nucleari, sostiene l’Einstein Telescope e chiede un trasporto pubblico che funzioni. Focus sui settori trainanti del territorio dal lattiero cesario a quello suinicolo, all’allevamento e all’ortofrutta in genere. La Sardegna importa nonostante le sue potenzialità l’85 percento dei prodotti. Uda ha sottolineato l’impegno nel territorio, da Nuoro a Oliena, Fonni, Siniscola, Macomer. I candidati sono Annalisa Canova, Anna Cicalò, Gian Domencio Cugusi, Stefano Lobina, Lara Serra e Giovanni Edmondo Uda.

