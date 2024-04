Dall’Egitto 3300 tonnellate di cemento 

Dalle Piramidi all’Ogliastra per le costruzioni di tutta l’Isola. Tremilatrecento tonnellate di cemento 52,5 certificato, insaccato in 2.200 big bag da 15 quintali ciascuno, sono approdate ieri sulla banchina di ponente del porto di Arbatax, stoccate nella stiva del cargo Baltnautic partito da Singapore. Il legante proviene dalle cementerie di Damietta, sul delta del Nilo. Le operazioni di scarico, curate dal personale dell’Air Ocean Cargo, sono cominciate alle 9 di ieri. Dal porto il materiale verrà trasporto nei magazzini del Gruppo Edil Piras di Tortolì, azienda attiva da 60 anni. Previsti 220 viaggi con i tir, dai cui rimorchi i sacconi verranno scaricati in 7 minuti. «Ci affacciamo al mercato internazionale che, in questo momento, offre ottime opportunità. Dell’operazione - ha detto Attilio Piras, patron del Gruppo Edil Piras - ne beneficeranno anche le imprese di tutta la Sardegna».

