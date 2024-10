Dalle zucchine ai funghi, i prezzi esplodono 

E pensare che fino a non molto tempo fa, erano considerati pasti, per così dire “poveri”. Non avevi tanti soldi per fare la spesa? E allora cosa c’è di meglio di una pasta con le zucchine e di un’insalata di fagiolini? Salutari e a basso costo.

Rincari folli

Peccato però che le cose siano cambiate e anche di molto. La crisi delle campagne, legata soprattutto alla siccità e tutta un’altra serie di problemi, stanno facendo schizzare alle stelle i prezzi di frutta e verdura tanto che fare la spesa sta diventando sempre più difficile per chi vive della pensione e per chi ha uno stipendio “normale”.

In una mattina qualunque, basta farsi un giro tra mercati e botteghe per rendersi conto della situazione. Tra i banchi i prezzi, onde evitare equivoci, sono ben indicati. E così capita che un chili di zucchine arrivi a 5 euro e uno di fagiolini a 6, solo per citare alcuni esempi. In cima ai rincari i funghi che arrivano anche a 30 euro al chilo. E poi, ma qui la siccità non c’entra, le castagne che arrivano da fuori e costano sui 10 euro al chilo e anche di più. E i pomodori a 4 euro, con il record dei datterini a 6 euro.

Gli operatori

«Purtroppo il prezzo delle verdure verdi è indubbiamente aumentato», spiega Alessandro Puddu del box di frutta e verdura al mercato civico, «noi le paghiamo di più e di più le pagano i clienti». I motivi? «I problemi che stano affrontando le campagne legati soprattutto alla siccità: molti hanno raccolto poco e altri hanno piantato poco, così alla fine quello che c’è costa di più. Le zucchine si comprano a 3,50 euro al chilo e si vendono a 4,50, mentre in questo periodo si dovrebbe stare sui 2,50. I fagiolini li paghi 5 euro e li devi rivendere a 6, un broccolo che paghi 3,50 lo devi rivendere a 4,50 e così via, mentre in altri tempi al cliente era 2,50».

Siccità ma non solo

«E il problema non è solo la siccità» dice Domenico Piras del mini market in via La Marmora, «ci sono state anche le malattie che hanno colpito le colture a cominciare dalla virosi dei pomodori. Tutti fattori che hanno fatto lievitare i prezzi di quello che è rimasto. Non dimentichiamo poi gli alti costi per riscaldare le serre».Mary Giarraffa della bottega Fruit Family di piazza IV Novembre conferma i rincari. «Colpa della siccità? Più o meno ma diciamo che molti ci marciano e ogni scusa è buona: a volte c’è troppo caldo, a volte c’è troppo freddo. Sta di fatto che i fagiolini sono sempre stati a 6 euro e che il prezzo non è mai sceso e che anche la belga è a 6 euro solo per citare alcuni casi limite».Non va meglio se si opta sulle primizie: per ora le clementine, per lo più spagnole, viaggiano sui 4 euro e i carciofi a 2 euro l’uno. Così spesso si rinuncia a comprare.

I clienti

«I rincari?», dice Giuseppa Cireddu 78 anni di ritorno dal fare la spesa, «mamma mia meglio non parlarne.Ho trovate le zucchine a 5 euro ma le ho dovute comprare perché mi servivano. Dicono: mangiate frutta e verdura per stare bene, ma come si fa? Da dove ce li togliamo i soldi? Ai funghi infatti ci ho rinunciato. Stiamo vivendo un periodo bruttissimo, è tutto caro, tutto aumentato».

Dello stesso avviso Elena Porcu anche lei 78 anni: «Ormai vivere con la sola pensione non basta più» dice amareggiata, «frutta e verdura sono carissimi, giriamo di market in market e di bottega in bottega per cercare le cose meno care ma alla fine cambia poco. Prima non era così, adesso non fa ad andare avanti».

