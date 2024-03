Dalle vigne di Quirra una nuova cantina nel cuore del paese 

Dalle vigne contese di S’Accettori, nella zona di Quirra, all’apertura di una cantina nel cuore di Arzana. Il percorso burocratico è stato lungo e tortuoso, ma alla fine un novello imprenditore agricolo è riuscito a culminare l’iter con l’inaugurazione dell’attività, inizialmente sostenuta con le risorse finanziarie erogate tramite il fondo riservato ai Comuni marginali. Denaro che il ministero per il Sud e la Coesione territoriale, attraverso i Comuni che istruiscono il bando, concede per sostenere attività economiche, artigianali e commerciali. Lo scorso anno, oltre alla cantina dei vini di Quirra, le risorse hanno permesso di avviare un infopoint. «Nel bando di quest’anno - spiega Diego Piras, assessore alla Programmazione - riceveranno il punteggio più elevato le attività insediate nel centro storico. È un modo per valorizzare lo sviluppo del paese, che presenta un alto indice di spopolamento, risultato di una migrazione verso la costa. Un imprenditore che decide di investire ad Arzana è sempre un valore aggiunto». Il modello da seguire è la cantina e sulla scia della buona riuscita dell’iniziativa di un anno fa, l’amministrazione ha benedetto il nuovo bando, che però ha tempi ristretti: gli aspiranti imprenditori hanno tempo fino al 5 aprile per presentare i progetti. «Avremmo voluto tempi più lunghi, ma si tratta di fondi ministeriali che hanno tempistiche legate alla rendicontazione», conclude Piras. Due le attività finanziabili con un importo massimo di 26.549 euro ciascuna. (ro. se.)

