Dalle videointerviste al laboratorio sull’Ortobene 

Nell’ambito del “Maggio dei libri”, organizzato dal comune di Nuoro, sono in programma spettacoli e laboratori. Al Ten in cartellone un docufilm, uno spettacolo e un laboratorio teatrale ispirati all’opera di Pier Paolo Pasolini. Giorgia Carruti e Davide Giglio della Piccola Compagnia della Magnolia di Torino tornano a Nuoro, dopo aver attraversato l’Italia, per chiudere il cerchio intorno a una riflessione artistica sul tema dell’eresia. Il docufilm “Registri del sonno prove di eresia” sarà proiettato al Ten domani alle 19, con ingresso gratuito. Un catalogo di videointerviste raccolte tra Nuoro, Polistena, La Spezia, Brescia e Torino con un letto come luogo simbolo del progetto e il risveglio come minimo comune multiplo delle testimonianze. Seguirà l’incontro con gli autori e i portatori di eresia incontrati da Cerruti e Giglio durante la residenza artistica in Barbagia.Giovedì e venerdì alle 20.30 la Piccola Compagnia della Magnolia porterà in scena lo spettacolo Favola del drammaturgo Fabrizio Sinisi. Nei pomeriggi dell’11 e 12 maggio, previsto un laboratorio per appassionati di ogni età, in cui si proverà ad attraversare il teatro come si potrebbe attraversare un bosco. La proposta in collaborazione con Alternatura e Ceas e prevede una sessione sul Monte Ortobene e una sul palco del Ten.

RIPRODUZIONE RISERVATA