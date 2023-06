Dalle sconfitte alla carica di Ranieri 

Tensione a mille, ma anche tanta fiducia. E poi, a due minuti dal triplice fischio di Guida le urla di liberazione: il Cagliari è in Serie A. Per Mariangela Lampis e Valentina Caruso, conduttrici di Videolina Sport, domenica sera, tenere a bada il parterre con cuore e testa rossoblu non dev’essere stato facile. Prima i commenti e la calma nella speranza di vedere arrivare i gol, poi gli attimi di rassegnazione con le frasi di rito: «A prescindere da tutto, noi con Ranieri abbiamo già vinto». Ma nessuno – forse – ha creduto davvero a quelle parole, perché la voglia di riscatto e la fame di vittoria erano tante. Eppure tra l’ottantesimo e il novantesimo gli animi si sono un po’ affievoliti. Fino all’ingresso in campo di Pavoletti, quando sono tornati i sorrisi e lo studio, al 94’, è esploso di una gioia incontenibile. C’è chi si è lanciato per terra, chi ha iniziato a saltare e anche chi ha provato a trattenere le emozioni fino a lasciarsi trasportare dagli abbracci e dall’entusiasmo.

La diretta

Una notte magica quella vissuta tra gli studi di piazza L’Unione Sarda e la Fiera di Cagliari grazie ai collegamenti di Massimiliano Rais e la voce di Lele Casini che raccontava lo stadio San Nicola di Bari, prima infuocato e poi spento, deluso. Una serata fuori dagli schemi per una trasmissione come “Videolina Sport”, che, andata in onda per tutta la stagione, ha, però, spesso, dovuto fare i conti con i risultati negativi della prima parte del campionato del Cagliari. E se le sconfitte e la mancanza di gioco hanno – fino al ritorno di Ranieri – allontanato i tifosi dai colori rossoblu, lo studio al contrario, settimana dopo settimana, è sempre più affollato. Perché se il Cagliari è il faro della Sardegna, la scelta di dare voce agli sport che hanno un ruolo capillare nei territori è stata vincente. Così come lo è stata quella di raccontare l’altalena dei sentimenti dei tifosi sardi e di dare voce ai vari protagonisti dello sport sardo.

Domenica sera

Un appuntamento fisso, quello della domenica alle 21 con tanti e diversi ospiti: da Bonato, a Makoumbou a Rog, solo per citare – oggi – alcuni protagonisti della promozione. «Ringraziamo tutta la squadra invisibile di Videolina, quel gruppo che costantemente lavora dietro le quinte, ma è sempre fondamentale», raccontano le due giornaliste che fin dal primo giorno sono entrate in sintonia e in sinergia, «siamo contente perché c’è stata una partecipazione molto sentita, abbiamo provato a rispondere alle richieste delle varie discipline. Senza dimenticare la preziosa collaborazione con i colleghi dell’Unione Sarda e di Radiolina».

RIPRODUZIONE RISERVATA