Dalle sale dell’Exma al parco di Molentargius: arte, laboratori e curiosità al Festival Scienza 

Anche oggi il Festival Scienza animerà gli spazi dell’Exma con una giornata piena di appuntamenti per grandi e piccoli. Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 il pubblico potrà partecipare a laboratori, mostre e attività interattive distribuite negli spazi del centro culturale, tutte dedicate alla scoperta del mondo naturale e tecnologico.

La giornata si aprirà nella Sala Conferenze con la tavola rotonda Scienza e territorio (ore 10–13), con tanti ospiti di rilievi e rivolta a un pubblico di tutte le età. Nel pomeriggio, due appuntamenti dedicati alla scienza e ai suoi intrecci con l’arte e la vita quotidiana. Alle 16 sarà presentato il libro Leonardo insegna a dipingere a cura del saggista Gian Vico Melzi D’Eril, a seguire, alle 17:30, Monica Puligheddu presenterà “Dormi come un uomo delle caverne” del neuropsicologo olandese Merijn van de Laar.Il gazebo nel cortile dell’EXMA ospiterà per tutta la giornata, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, con repliche ogni ora, il laboratorio Numeri, forme e destini. parco di Molentargius, dove dalle 9:30 alle 12:30 sarà possibile partecipare alla mostra-exhibit curata da Vincenzo Tiana. Infine, nell’aula didattica dell’Exma, dalle 10 alle 13 (repliche ogni ora), il laboratorio “Dati e fatti”.

RIPRODUZIONE RISERVATA