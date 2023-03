Dalle Regioni arriva il via libera  al testo sull’autonomia differenziata 

Le Regioni mettono mano al puzzle intricato dell'Autonomia differenziata e alla fine riescono ad approdare a un primo via libera al dl. Il luogo in cui è maturata la scelta è la Conferenza delle Regioni, dove si è archiviato il no annunciato di Campania, Emilia Romagna, Puglia e Toscana.

È un primo step, ammettono i governatori di centrodestra. Attilio Fontana della Lombardia ha spiegato a nome delle Regioni di confidare «che si arrivi a una risposta positiva». Ma un granello di sabbia nel meccanismo lo mettono i Comuni, che in una nota parlano di individuazione e finanziamento dei Lep. Il ministro degli Affari regionali, Roberto Calderoli, guarda al cronoprogramma e dopo l'ok della Conferenza unificata dice di essere pronto per presentare il testo al prossimo Consiglio dei ministri «per la definitiva approvazione». Sui “distinguo” di sindaci e Province, il ministro spiega che tutte le loro proposte emendative «saranno proposte in pre-Consiglio per una valutazione del loro inserimento nel ddl definitivo».

