Dalle radici ai germogli, lo studio 

“De s’arrexini a su coromeddu”, il grande progetto di mappatura storico-genealogica dei cognomi domusnovesi, precede anche la nascita dell’associazione Circhiola, creata nel febbraio 2017 per proseguire il lavoro avviato dalla presidente Grazia Villasanta. Un progetto che ha ricostruito finora, attestandole fino al 1600 (i primi dati fruibili dell’archivio diocesano per Domusnovas partono dal 1644) 70 genealogie domusnovesi grazie al gran lavoro di ricerca, confronto, uso di testimonianze orali e studi vari compiuti dall’associazione.

«Cognomi - spiega Grazia Villasanta - come Deidda, Cannas, Saiu, Uccheddu, Pilloni, Piras, Pireddu, Argiolas, sono tra i più antichi del paese e tutti risalenti almeno alla fine 1600». Lo studio proseguirà anche grazie al rinnovo triennale (una novità assoluta) per l’uso della sede comunale di Casa Pirinu: «Sono rinnovi duraturi - spiega la sindaca Isangela Mascia - che abbiamo ritenuto doverosi per associazioni che portano avanti progetti importanti e che necessitano di tempo». L’approdo finale è la creazione di un accurato database (con dati, foto, testimonianze, grafici) che tutti potranno consultare a Casa Pirinu. «Solo allora - dice Grazia Villasanta - potremo dire di essere riusciti a passare dalle radici (arrexinis) ai germogli (coromeddus)». ( s. f. )

