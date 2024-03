«Dalle proteste alle Br» 

«La tolleranza del passato verso questi episodi ha poi portato al terrorismo e al suo rafforzamento fino all’episodio di Aldo Moro che, con il suo sacrificio, creò un allarme democratico talmente ampio che ci permise di sconfiggere quel fenomeno brutale che è l’eversione e il terrorismo». Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, commentando le proteste che hanno impedito al direttore di “Repubblica” Maurizio Molinari di parlare alla Federico II di Napoli. «Quanto è successo è molto grave – replica Luana Zanella per Avs – ma Lollobrigida dovrebbe soppesare le parole e non evocare a sproposito una tragedia di Stato come fu il caso Moro».