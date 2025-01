Dalle passeggiate ecologiche ai reading 

Decine di ronde, tonnellate di rifiuti raccolti, reading letterari e bonifiche e pulizie dei fortini bellici nel territorio.All’inizio dell’anno nuovo il Comitato di Margine Rosso fa il bilancio dell’anno appena passato che ha visto soprattutto l’intensificazione dei controlli nel territorio per la prevenzione di discariche e atti vandalici.

Le ronde si sono concentrate soprattutto al confine con Pitz’e Serra nella zona del Simbirizzi, dove di recente erano state piantate dagli stessi volontari delle piante grasse che erano state tutte rubate.«Abbiamo, anche nel 2024, dato il nostro piccolo contributo all'ambiente e al territorio», spiega il presidente del Comitato Emanuele Contu, «portando avanti attività svolte ogni mese con costanza e dedizione. Ci siamo impegnati per l'ambiente con passeggiate ecologiche che hanno portato a tonnellate di rifiuti raccolte ed è questa la parte che più ci ha impegnato. Ci sono ancora tante, troppe persone che maltrattano la loro terra. Ci siamo divisi tra varie attività culturali, dedicate alla lettura con i reading letterari, con la valorizzazione dei beni storici della zona partecipando a numerose manifestazioni, come Monumenti aperti e Itaca e incontri divulgativi in vari mercatini». E l’anno si apre con un mese di gennaio che sarà scandito come sempre da passeggiate ecologiche e appuntamenti letterari.

