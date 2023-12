Dalle “papere” di Radunovic all’errore di Hatzidiakos: il Cagliari si fa male da solo 

Il Cagliari ringrazia la Fiorentina. Il 3-0 dei viola alla Salernitana, infatti, lascia ai campani di Pippo Inzaghi il fanalino di coda nella classifica dei gol subiti in Serie A, ben 28. Due più dei rossoblù, che anche a Roma hanno visto andare in fumo quello che, da settimane, è il grande desiderio di Claudio Ranieri, chiudere i 90 minuti senza reti al passivo. All'Olimpico, contro la Lazio, ne è arrivata solo una, ma ancora una volta con un forte contributo di un Cagliari autolesionista, con disattenzioni spesso e volentieri clamorose.

Tragedia greca

«Lavoriamo per arrivare al benedetto “clean sheet”», aveva spiegato nella conferenza stampa di presentazione Ranieri. Che non sa più a che santo votarsi. A Leicester aveva risolto promettendo la pizza ai suoi giocatori per ogni gara chiusa senza gol al passivo. A Cagliari, scherzando, si era parlato di culurgiones. Niente da fare. A Roma l'errore è arrivato da Hatzidiakos, il difensore che, per esperienza internazionale (al di là dei 26 anni), avrebbe dovuto far fare il salto di qualità alla retroguardia. E invece, dopo neanche 8', ecco il patatrac. Una palla lunga, che l'ex Az avrebbe semplicemente dovuto accompagnare sul fondo o spazzare via. E invece ecco lo scivolone, magari con un piccolo “aiuto” del laziale Lazzari, che ha ringraziato e servito Pedro per la rete che ha deciso la gara.

Difesa colabrodo

Quello di Hatzidiakos è solo l'ultimo di una lunga collezione di errori/orrori a cui tutti, chi più chi meno, hanno contribuito. A partire dall'ormai ex portiere titolare, Radunovic. Le tre “papere” con Bologna, Milan e Fiorentina, tre palloni scivolati dalle mani e regalati agli avversari, gli sono costati il posto, con la porta rossoblù affidata a Scuffet. Che, partita dopo partita, sta sempre più conquistando la fiducia di tutti, ma che mai, nelle sette gare giocate, ha chiuso con la soddisfazione della rete inviolata. Ranieri ha cambiato il portiere, ha spesso anche cambiato il modulo, con la difesa a quattro o a tre, e i suoi interpreti. Tutti, con l'eccezione dell'eterno infortunato Capradossi, hanno avuto le loro chance. Il più presente è Dossena, in questo momento uno dei rossoblù di maggior affidamento: 14 presenze e 2 reti all'attivo. Ma anche qualche errore, soprattutto a inizio stagione, come sottolineato spesso da Ranieri. Errori che però sono stati un corso accelerato per capire la Serie A, un campionato dove ora l'ex Avellino è una certezza. Otto presenze le hanno totalizzate Hatzidiakos e Obert, col greco che anche contro la Roma aveva offerto una prestazione altamente insufficiente, tanto da restare negli spogliatoi dopo i primi 45', mentre lo slovacco paga l'errore commesso a Salerno in occasione della prima rete dei campani. Da allora, ha visto il campo solo nel recupero della gara col Genoa. In ascesa, così, le quotazioni di Goldaniga, che dall'alto dei suoi 30 anni è anche il giocatore più anziano della retroguardia, ma che ha sulla coscienza la rete del genoano Gudmundsson, con un goffo scivolone. In picchiata, invece, l'altro acquisto estivo, il polacco Wieteska: 5 milioni per portarlo in Sardegna dal Clermont e subito titolare a Bologna. Il cartellino rosso per doppia ammonizione con l'Udinese, 45' da incubo al rientro col Milan (sulla coscienza il buco nell'1-1 rossonero) e i disastrosi 90 minuti con la Roma, sua ultima apparizione prima di sedersi in panchina e non alzarsi più.

RIPRODUZIONE RISERVATA