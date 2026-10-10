Dalle Miss al basket, l’eterno duello Dettori-Siotto 

È sicuramente di parte, Graziano Milia, che la butta sul campo (di basket). «Dettori? E cos’è?», scherza prima di tirar fuori il derby con il Siotto. «Vincemmo di due punti alla finale di campionato provinciale». Il campo - manco a dirlo - era a Quartu, quasi un segno del destino per l’attuale sindaco che tra i banchi del liceo di viale Trento ha iniziato con la politica nelle assemblee di istituto. Erano gli anni Settanta, ma prima ancora, nel liceo rivale, c’era Ada Lai, futura assessora regionale e parte politica opposta. Si torna indietro a metà anni Sessanta: «Non posso parlare di moda. Ai miei tempi avevamo il grembiule nero, sino al ginocchio, e i ragazzi indossavano la giacca. Ma noi abbiamo avuto miss Italia», dice ricordando Franca Dall’Olio, eletta nel ‘63 e studentessa del Dettori. Che di miss, in realtà, ne ha avuto anche altre, come Caterina Murino, sezione Q, che difende il primato: «Beh, lo sanno tutti che noi dettorini eravamo meglio». Negli stessi anni c’era anche il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, madre dettorina e papà siottino. E si andrebbe avanti all’infinito, tra aneddoti che fanno amarcord ma anche storia di Cagliari, con quella sfida ancora viva.

I sindaci

Una sfida bonaria, che Zedda ha vissuto in tempi non sospetti; quando neanche pensava che un giorno avrebbe amministrato la città dell’eterna competizione. «Una positiva sfida culturale nella formazione delle giovani generazioni», commenta il primo cittadino. «Mia madre ha frequentato il Dettori e mio padre il Siotto, questa competizione l’ho vissuta in casa fin da piccolo». Rivalità sana, assicura: «Sono due importanti presidi di formazione, di crescita e di possibilità d’incontro tra giovani». E lo dice lui che ha studiato in entrambi: «Ho splendidi ricordi. Ho frequentato il Dettori perché era vicinissimo a casa, prima il Riva e poi la sede centrale in via Cugia, mi sono poi diplomato al Siotto. Erano gli anni del movimento “La Pantera”, al Dettori, che proseguirono anche al Siotto, con rivendicazioni sul diritto allo studio». Più agguerrito il collega Milia, che se gli nomini il Dettori, risponde: «E che cos’è?». Richiama la storica partita, perché dice che la rivalità si viveva soprattutto nello sport; col basket protagonista. E quel derby portato a casa nel campionato provinciale che basterebbe quello a dire che il Siotto era meglio, ma ovviamente è di parte. Poi il richiamo inevitabile alla politica: «Al Dettori si diceva andasse la Cagliari bene, c’era la presunzione di dire che fosse il liceo più prestigioso. Il Siotto era sicuramente più sinistra». L’orientamento era già chiaro: «Da buon comunista non usavo le kickers, avevo barba e capelli lunghi».

L’eskimo

È una questione complessa, che rimanda a uno spiccato senso di appartenenza e alla convinzione di superiorità che riporta a un indiscusso primato del Dettori: primo liceo classico della Sardegna. Ma il duello per la “supremazia” è iniziato dopo, con tratti distintivi che si manifestavano anche nelle mode. Dicono i ben informati che a metà anni Settanta al Siotto si usasse l’eskimo, lo aveva anche Milia, e ai piedi le immancabili kickers, più di destra, che erano tipo status symbol. Al Dettori pare spopolassero le giacche di renna, poi sono arrivati Barbour, Hogan e tutto il resto: pagine di una storia che riporta al Duemila. Con quel duello proseguito e tutt’ora in corso. Ma l’esponente di Forza Italia, che al Dettori ha studiato dal 1964 al ‘68, dà una visione romantica: «Alla fine eravamo tutti amici, credo che questa rivalità l’abbia messa in giro chi promuoveva le scuole», sostiene Ada Lai. E poi svela un segreto: «Sotto il grembiule, tenuto sino alla terza liceo, avevamo tutte la gonna: alla ricreazione i grembiuli sparivano». Anche la Murino, oggi attrice di fama indiscussa, ha i suoi ricordi: «Si diceva che il Dettori fosse meglio, e che il Siotto fosse la seconda scelta». Ma non scioglie il dilemma: «Forse se è meglio l’uno o l’altro dovrebbe dirlo uno dello Scientifico».

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