Dalle miniere alle stelle, la sfida della Carbosulcis 

Dal carbone alle stelle, dal passato al futuro per mantenere vivo un sito che porta in dote infrastrutture, professionalità e progetti. È questa la sfida della Carbosulcis nella miniera di Nuraxi Figus in dismissione (dal 2018 non si estrae più carbone) ma in cerca di una riconversione basata su innovazione scientifica ed economia circolare.

L’incontro

Ieri mattina, in una sala della discenderia a meno 160 metri, si sono incontrati per parlarne esperti del settore, esponenti politici e sindacali, rappresentanti della Chiesa, del mondo delle imprese e delle start up. Tra il relatori il più atteso era il Premio Nobel per la Fisica 2015 Arthur McDonald, accompagnato dal direttore scientifico di Dark Side Cristiano Galbiati. «Si pensa - ha spiegato Mc Donald - che la materia oscura sia formata di minuscole particelle che ci attraversano. Sappiamo della sua esistenza attraverso gli effetti che causa, tramite la gravità, a livello cosmico. Ma nessuno ha mai potuto osservare finora l’interazione di particelle di materia oscura con particelle di materia ordinaria. Per questo, se avremo un risultato positivo dalla ricerca, sarà qualcosa che trasformerà le leggi della fisica fondamentale, dell’astronomia e della cosmologia. Con l’esperimento Dark Side possiamo osservare debolissimi segnali di luce che le particelle di materia oscura creeranno attraversando le decine di tonnellate di argon liquido che sarà distillato qui a Gonnesa, nella torre criogenica nel sottosuolo». Produrre isotopi stabili per ricerca scientifica di altissimo livello ma anche con possibilità commerciali. «Questio tipo di isotopi - ha detto Silvio Aime, dell’Università di Torino - sarà sempre più utilizzato nella diagnostica medica, con diversi utilizzi: pensiamo, ad esempio, alla sostanza necessaria per la diagnostica tramite Pet o all’impiego del carbonio 13 nella diagnostica di alcune patologie. Un settore che crescerà progressivamente e che può innescare anche un ragionamento di filiera». un settore al quale il Sulcis potrebbe dare un prezioso contributo.

Le iniziative

A fare gli onori di casa è stato Francesco Lippi, amministratore unico della Carbosulcis. «Questa società ha dato molto al territorio - ha detto Lippi - ora vuole contribuire al progetto di riconversione del sito e al rilancio del territorio. Tra le diverse iniziative, tre sono le più concrete: la produzione di isotopi che nasce con Dark Side, l’hub energetico per la produzione e lo stoccaggio di energia e il brevetto della lisciviazione che stiamo già sperimentando». Il sindaco di Gonnesa Pietro Cocco ha chiamato in causa i fondi del Just Transition Fund. «I fondi – ha detto - devono essere dedicati ad iniziative concrete che siano direttamente collegate alla transizione, proprio come i progetti Carbosulcis a cui, al momento, non è stato destinato un euro».

Economia circolare

La Regione, azionista unico di Carbosulcis, abbraccia la strada della ricerca e dell’economia circolare per costruire il futuro di una miniera che vuole vivere. «Oggi con progetti e investimenti ci può essere un nuovo futuro - ha detto Piero Comandini, presidente del Consiglio regionale - si pensava che quello delle miniere fosse un capitolo chiuso, invece bisogna guardare a questi progetti con fiducia nuova. Vale per Carbosulcis come per l’Einstein Telescope». Emanuele Cani, assessore all’Industria, ha spiegato la sua idea per la riconversione. «Qualsiasi cosa si faccia per il rilancio della miniera, non potrà prescindere dalle professionalità che già operano in questo sito e che costituiscono un patrimonio da non disperdere - ha detto - esiste poi il tema dei finanziamenti disponibili che dobbiamo riuscire a spendere in breve tempo perché è un treno che non ripasserà e dobbiamo farci trovare pronti».

Dopo l’incontro, a Seruci, il cardinale Arrigo Miglio ha benedetto il castelletto ristrutturato che dovrà consentire ai lavoratori di accedere al pozzo in cui sarà sistemata la colonna criogenica.

