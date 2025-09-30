Dalle liti al fuoco, anni di tensione fra i due 

Due destini che si sono intrecciati nella realtà terralbese. Claudio Manca e Battista Manis si conoscevano, entrambi avevano qualche guaio giudiziario alle spalle e fra loro non erano mai mancati i contrasti. Attriti che avevano portato l’imprenditore a considerare il 49enne l’esecutore dell’attentato incendiario contro la sua abitazione. Il secondo atto intimidatorio, dopo quello subito nell’agosto 2024. E presumibilmente proprio il grave episodio di due domeniche fa potrebbe aver fatto scattare la voglia di giustizia da parte di Manis. Le indagini per il primo incendio erano ancora aperte e adesso iniziava ad avere paura. Si sentiva un perseguitato e temeva per l’incolumità sua e per quella dei suoi familiari tanto che dopo l’ultima intimidazione sarebbe andato a più riprese dai carabinieri. Poi però la vicenda ha preso una piega diversa ed ecco i vari video pubblicati sui social. Filmati in cui Manis cita tante persone, fra cui un ragazzo che, tramite il proprio avvocato Vittorio Delogu porta una copia di quelle clip in Procura. Nelle prossime ore dovrebbe essere depositata anche una segnalazione da parte dell’assessora al Commercio del Comune di Terralba, Rosella Orrù (tutelata dall’avvocato Delogu) che diverse volte si sarebbe sentita minacciata da Manis. Gli sviluppi dell’inchiesta dipingono un quadro a tinte forti e la posizione dell’imprenditore è piuttosto delicata anche se nella vicenda tanti elementi devono ancora essere chiariti. ( v.p. )

