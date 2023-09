Dalle launeddas a Vivaldi  con la musa Euterpe a Cagliari 

Nel segno di Euterpe, e di un’idea di museo vivo e dinamico, alla portata di tutti e tutte. Il nuovo progetto del Museo archeologico nazionale di Cagliari si ispira alla dea greca della lirica e della poesia, e, fedele a un’idea di museo che nel conservarlo riporta in vita il passato, propone una rassegna dedicata alla musica e alla sua storia. Curata da Maria Antonietta Mongiu, archeologa e componente del Consiglio di amministrazione del Museo, insieme con Francesco Muscolino, direttore, e lo storico dell’arte Franco Masala, la manifestazione si svolgerà da oggi a domenica, tra la Cittadella dei Musei e l’Ex Regio Museo, in piazza Indipendenza.

Stasera

In nome di un museo, spiega Mongiu, «che, innanzitutto, è un luogo della comunità, che deve poterlo fruire culturalmente e socialmente, sentirlo parte della propria vita, del proprio lessico famigliare». All’interno di questa cornice s’inseriscono i quattro appuntamenti di “La musa Euterpe nei luoghi della memoria”, che animeranno le giornate di oggi, venerdì e domenica, tra conferenze e concerti di musica classica, con uno spazio particolare dedicato alla tradizione musicale sarda. Alle “Launeddas, storia del nome e degli usi sociali” è intitolata la conferenza che si svolgerà all’Ex Regio Museo, nel pomeriggio di oggi, alle 16. Il glottologo Giulio Paulis dell’Università di Cagliari, e l’antropologa Susanna Paulis, illustreranno le vicende di uno degli strumenti più caratteristici dell’isola, le cui origini sono antichissime, e il cui suono accompagna i momenti e i giorni più significativi di una comunità. Sempre oggi, ma al Museo archeologico in piazza Arsenale, alle 17.30, Federico Fiorio, sopranista, e Walter Agus al clavicembalo, eseguiranno il concerto “Dolce fiamma: concerto con arie d’opera del Settecento italiano per castrato” con musiche di Georg Friedrich Händel, Pietro Domenico Paradisi, Johann Sebastian Bach e Antonio Vivaldi.

Domani

Gli appuntamenti di domani e domenica si terranno, invece, tutti al Museo archeologico. Domani, alle 11, e domenica alle 10, Franco Fois, liuto, e Giuliana Pisani, flauto, eseguiranno brani di un “Itinerario tra Medioevo e Rinascenza: concerto strumentale”.

Domenica

Domenica, alle 11, tra le teche dell’Archeologico risuoneranno le voci del Tenore Supramonte di Orgosolo, con Franco Davoli Boche, Giuseppe Paulis, contra, Ciriaco Buesca, bassu, Antoni Garippa, mesu boche. Un’ora più tardi, alle 12, sarà la volta del Gavino Murgia Quartet con “Glosse musicali nel Museo Archeologico Nazionale di Cagliari”. “La musa Euterpe nei luoghi della memoria“ è solo una delle numerose iniziative che il Museo cittadino ha promosso in questi ultimi anni, contribuendo a diffondere la cultura museale tra le persone, con ripercussioni positive anche in termini economici. Chiosa Mongiu: «Un numero sempre più alto di cittadini, e non solamente turisti, visita questo luogo di memoria, e ne apprezza i reperti e le attività. Del resto, i musei si mantengono per le generazioni future, e si vivono ogni giorno nel presente».

