Cagliari 1

Udinese 2

Cagliari (3-5-2) : Caprile; Zappa, Palomino, Luperto; Zortea (28' st Felici), Adopo, Makoumbou (24' st Deiola), Marin (24' st Gaetano), Augello (34' st Obert); Luvumbo (34' st Coman), Piccoli. In panchina Ciocci, Sherri, Viola, Prati, Jankto, Pavoletti, Pintus, Kingstone. Allenatore Nicola.

Udinese (3-5-2) : Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Rui Modesto (33' st Giannetti), Atta, Karlström, Zarraga (33' st Iker Bravo), Kamara; Lovrić (40' st Ekkelenkamp); Davis (33' st Sánchez). In panchina Sava, Padelli, Palma, Pafundi, Kabasele, Zemura, Pizarro. Allenatore Runjaić.

Arbitro : Feliciani di Teramo.

Reti : nel primo tempo 27' Zarraga, 35' Zortea, nella ripresa 22' Kristensen.

Note : ammoniti Bijol, Atta, Coman. Angoli 5-4. Recupero 1' pt-6' st. Spettatori 16.099 per un incasso di 356.681 euro.

La festa è solo rimandata, la salvezza non sembra certo essere in discussione, ma la sconfitta (1-2) smorza - inevitabilmente - quell’entusiasmo incontenibile che il successo sul Verona aveva portato nello spogliatoio e in tutto l’ambiente. Dalle lacrime di gioia ai musi lunghi è un attimo. Il Cagliari impatta sul primo vero caldo e su una signora Udinese - squadra solida, organizzata e tutt’altro che in vacanza come poteva sembrare nelle precedenti sei partite - e non sfrutta così il primo (probabile) match point accusando - magari - anche un contraccolpo mentale, oltre che fisico, post Bentegodi. Il gol decisivo di Kristensen nella ripresa dopo il botta e risposta tra Zarraga e Zortea nel primo tempo. Pomeriggio stregato al netto delle occasioni sprecate e dei passaggi a vuoto. Timido e inutile l’assedio finale, la Domus viene così violata per la nona volta. A tre giornate dalla fine resta un rassicurante +7 sulla zona retrocessione (aspettando Empoli-Lazio in programma oggi alle 12.30).

Primo tempo

Piccoli (che rientra dalla squalifica) per Pavoletti (acciaccato) l’unica novità rispetto a Verona tra i rossoblù che rompono il ghiaccio con Caprile in porta, il trio difensivo Zappa-Palomino-Luperto, Makoumbou in regia affiancato da Adopo e Marin, Zortea e Augello sulle fasce, Luvumbo ancora nel cuore dell’attacco al fianco del capocannoniere bergamasco. Schierata attraverso il 3-5-2 anche la formazione allenata da Runjaić, a sua volta al via con Okoye, Kristensen, Bijol, Solet, Modesto, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Kamara, Atta e Davis.

Zito e Piccoli si cercano in continuazione (e si trovano). Il primo acuto, al 10’, nasce proprio da un cross dell’angolano, sul primo palo l’ex Atalanta trova il pallone ma anche la deviazione in angolo del portiere. Al 26’, l’imbucata arriva dal centro, il diagonale a seguire sfiora il palo. Il Cagliari sembra avere il match in pugno ma esattamente un minuto dopo arriva il vantaggio dell’Udinese: il liscio di Luperto libera Modesto che scodella, Zarraga sfugge a Zortea e insacca. L’esterno veneto si riscatta al 35’ segnando il sesto gol stagionale sul lancio chirurgico di Makoumbou dal centro del campo. Brividi nel finale di tempo sull’incursione di Davis, ci mette una pezza Caprile.

Ripresa

Riavvio esplosivo dell’Udinese, rigenerata dall’intervallo. Dopo i tentativi a vuoto di Davis (che non inquadra lo specchio della porta dopo essersi liberato di Palomino), Karlstrom e Zagarra (entrambi a lato), al 22’ Kristensen, piazzato sul secondo palo, firma il raddoppio sfruttando l’angolo battuto da Kamara. La partita prende una pessima piega. Nicola prova a dare la scossa dalla panchina. Inserisce prima Deiola e Gaetano, poi Felici, Obert e Coman e schiera il Cagliari col 4-2-3-1. Dall’altra parte, dentro Sanchez, Bravo e Giannetti, poi Ekkelenkamp. Ma il copione non cambia, e nemmeno il risultato. L’ultimo tentativo rossoblù passa per il destro di Piccoli che, lanciato a tutto campo da Deiola, ignora Coman e spara alle stelle.

