Dalle “Iene” a “Mare fuori” alla Manifattura 

Storie che viaggiano attraverso i canali televisivi della serialità ai romanzi, da un volto della famosa fiction “Mare fuori” come Vincenzo Ferrera a un autore di best seller (ma la cui creatura, l’avvocato Mlainconico è sbarcata in tv) come Diego De Silva. Sono questi i piatti forti della serate del Festival della letteratura di viaggio in corso sino a domenica a Cagliari alla Manifattura di viale regina Margherita.

Si parte oggi alle 17 con Paolo Ciampi che presenta il suo libro “Il babbo di Pinocchio”, Arkadia. Alle 18, ritorna in Sardegna Alessandro Di Battista per discutere del suo saggio “Scomode verità”, Paperfirst. Alle 18.55 un saluto in video dalla giornalista Francesca Fagnani. Alle 19, Michele Zatta (sceneggiatore, produttore e dirigente di Rai Fiction dal 2008) l’attore e Vincenzo Ferrera dialogano sulle serie tv “Da Mare fuori a Forse un altro”. Alle 20 chiusura con il Dj set.

Domani la mattina inizia alle 9.30 si con “Raccontare con la scrittura i mondi lontani”: il laboratorio con Naman Tarcha. Alle 16.45, “Dialogo su scritture al femminile” con Elena Rui e Romina Casagrande. Alle 17.30, giornalista e conduttrice televisiva Veronica Gentili (volto di “Buoni o cattivi” e “Le Iene” su Italia 1 e “Controcorrente” su Rete 4 analizza la società contemporanea. Alle 18.15: presentazione di “I titoli di coda di una vita insieme” (Einaudi) con Diego De Silva. Alle 19, arriva la scrittrice Antonella Lattanzi (già vincitrice del Premio Vittorini e del Premio Scerbanenco) presenta “Cose che non si raccontano”, Einaudi. Dj set conclusivo.

